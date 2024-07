Daniela Álvarez, la asturiana que va a los Juegos de París a liarla en la competición de voley playa: "Somos jóvenes y vamos a disfrutar de los Juegos, pero podemos dar una sorpresa"

Daniela Álvarez (Gijón, 2001) comenzó en el voley playa un día por probar, sin darle demasiada importancia, y le terminó cambiando por completo la vida. Procedente del tenis, la asturiana no tuvo reparos en coger las maletas muy joven y mudarse a Lorca (Murcia) para entrar a un centro de alto rendimiento en el que seguir evolucionando en su juego. Entre sus virtudes, la coordinación y un 1,87 de estatura que la hace muy difícil de batir en la red. Juega, siempre desde 2017, junto a su compañera y amiga Tania Moreno, con la que espera dar "una sorpresa" en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el viernes.

Daniela Álvarez y Tania Moreno / D. Á.

La asturiana, que ha estado ultimando la preparación de los Juegos en Lorca, donde tienen que convivir con las altas temperaturas del sur de España, explica que llegó a la ciudad levantina siendo aún muy joven: "Vine a Lorca en 2016, con 14 años, hice aquí de 4º. de la ESO a Segundo de Bachillerato". Un primer paso antes de dar uno aún más decisivo en su vida: "Luego me fui a Texas a estudiar cuatro años y este año volví a España para preparar los Juegos". El día marcado a fuego en el que comenzarán a competir en los Juegos de París es el próximo lunes.

A Daniela este deporte le llegó porque a alguien que conocía le faltaba gente: "Me llevaron a un torneo de voley playa en verano porque necesitaban a una persona más y a partir de ahí...". Su estatura y su talento hicieron el resto.

Otro paso importante en su trayectoria ha sido el de encontrar una pareja con la que se siente muy cómoda en la arena: "Tania y yo empezamos en 2016 en Lorca, en el verano de 2017 nos pusieron juntas, competimos en el Europeo sub-20, fuimos quintas, y el verano siguiente terceras del sub-19 en los Juegos de la Juventud". Daniela fue, además, la que animó a su compañera a que se atreviera también a seguirla y dar el paso a Estados Unidos: "Tenemos un año académico de diferencia y al año siguiente de irme yo se fue ella también a Texas y empezamos a entrenarnos juntas allí". En total, resume la asturiana, "estamos más de 300 días al año juntas". Una convivencia que se da "dentro y fuera de la pista". Para ella, todo este trabajo y esfuerzo "es más fácil con una amiga".

España llevará a los Juegos a tres parejas en voley playa, dos de mujeres y una de hombres. En el caso de las mujeres, la de Daniela y Tania es la que tiene un mayor ranking y, por lo tanto, la que tiene más opciones de llegar lejos: "Ahora mismo las cabezas de serie son las dos parejas de Brasil y las dos de Estados Unidos, también la primera de Suiza". Si bien, quizás sin que se cuente tanto con ellas, Daniela tiene mucha confianza en lo que puedan llegar a hacer: "Nosotras fuimos capaces de ganar a las terceras cabezas de serie dos veces". Así que, "ya se verá", dice.

Es perfectamente consciente de que hay un montón de factores que pueden hacer que las cosas vayan bien o mal y tiene la tranquilidad de que, por la edad de las dos, las oportunidades no se les acaban en París: "Puedes ir y que no te salgan las cosas, pero venimos de hacerlo bien, lo importantes es disfrutar, somos una pareja muy joven". Eso sí, tiene muy claro lo que le gustaría que sucediera: "Queremos dar la sorpresa".

Daniela no solo ha aprovechado muy bien el tiempo para formar una de las mejores parejas del mundo de voley playa, también se ha dedicado a formarse y, de hecho, ya se graduó en Matemáticas y Ciencias Actuariales. Cuando pasen los Juegos, en agosto, volverá a Texas, donde comenzará a cursar un MBA. Y es que, en el futuro más inmediato, seguirá entrenándose y jugando allí.

La idea de ir a Estados Unidos la ha tenido presente desde niña: "Desde que era pequeña jugué al tenis, mucha gente de la que jugaba se fue a Estados Unidos, y yo cuando tuve la oportunidad no lo dudé. Fue una de las mejores decisiones de mi vida", asegura. Daniela valora muy positivamente lo que supone "cambiar de cultura y de ambiente" y, además, tiene claro que en el deporte ha podido llegar hasta donde está ahora por haber tomado esa decisión: "No estaríamos ahora aquí de no habernos ido allí, tampoco sin haber hecho nuestros entrenamientos en España", reconoce.

Estados Unidos, Lorca y ahora París. De lo que menos tiempo ha tenido es de pasar por Asturias, concretamente por Gijón: "Solo pude pasar un par de días sueltos, no cuadra nunca", se lamenta. En Asturias hubiera sido más difícil seguir el proceso de aclimatarse a las altas temperaturas que tendrán en París, como hicieron en Lorca, emulando las condiciones de la cita olímpica. Allí estuvieron entrenándose con una pareja de chicos recién retirada, trabajando sin descanso para dar la campanada en París, donde tratarán de cuestionar la tiranía de Brasil y EE UU.

Suscríbete para seguir leyendo