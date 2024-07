"Voy a correr la Vuelta a España, estoy con ganas y preparándola bien"

Pelayo Sánchez Mayo (Tellego, Ribera de Arriba, 2000) aprovecha sus últimos días en Asturias, donde lleva aproximadamente un mes. Ahora le toca concentrarse en Andorra con el equipo y después, sorpresa, correrá la Vuelta a España. Lo supo hace unos días, se lo pensó por el desgaste, pero al final vio la oportunidad de culminar una temporada histórica con una segunda grande que además pasa por Asturias.

–¿Corre la Vuelta a España?

–Sí, el plan ahora es hacer una segunda grande y a ver qué tal van las piernas.

–En un principio iba a hacer solo el Giro, ¿no?

–Era mi primer año con el Movistar, tenía que conocer un poco al equipo y conocerme ellos a mí. Después de ver el Giro de Italia que fue bien, que fuimos recuperando con los días, ahora se nos abre la posibilidad de hacer dos grandes en un año y a ver qué tal responden las piernas y a ver cómo responde la cabeza.

–La temporada se hace larga.

–Sí, al final, si corres la Vuelta es porque hay piernas para ello. Yo tengo motivación, estoy preparándola con ganas, ahora veremos si se nos hace larga o no.

–¿Ha mirado el libro de ruta?

–Siempre me gusta echar un ojo ahí por encima, pero enseguida cierro el libro de ruta porque este año es un muy dura. Tengo las etapas de casa, que fui a ver todas en coche, me desplacé para reconocer bien el terreno y a ver si podemos estar en alguna en la pomada.

–Las dos de Asturias son bastante duras.

–Y tenemos también una tercera encubierta, que es la etapa que termina en Villablino, que sale y llega en León, pero pasa por Degaña, Cerredo, Cangas del Narcea, tenemos ahí media etapa por Asturias que es todo terreno comanche y van a ser tres días de ciclismo duros.

–¿Cuál le gusta más para probar la escapada?

–A lo mejor para probar esa primera porque es propicia para la escapada, está entre la etapa de Ancares y luego los dos días, dos jornadas encadenadas que yo creo que son las más duras de la Vuelta, que son las Cuitu Negru y Lagos. Por el medio hay día de descanso aquí en Asturias, pero yo creo que ese día, ese sábado, puede ser un día que los de la general se lo tomen con más relax y dejen algo más de oportunidad para una escapada.

–¿Sabe quién va en el Movistar de líder para la Vuelta?

–Supongo que Enric Mas vendrá, que en el Tour no tuvo las mejores piernas, pero vimos que al final del Tour ya estaba siendo el Enric de siempre y la Vuelta seguro que la afronta con garantías de estar luchando por el podio.

–¿Se le ha pasado ya la emoción de ganar una etapa en el Giro de Italia?

–Ya un poco calmado. Al final la vida, como el deporte, pasa muy rápido, parece que fue ya el año pasado, pero a uno le da mucha confianza y motivación. Creo que es un triunfo que te cambia un poco, no por el tema de piernas o rendimiento, sino por confianza, te ves que puedes estar ahí peleando con los mejores y eso te da un plus en el día a día para seguir motivando y luchando por nuevos objetivos.

–En el campeonato de España atacó y al menos ganó un compañero. Ese mismo domingo tampoco pudo subir el Oviedo.

–Fue un domingo para mí triste. Del todo no, porque el equipo hizo doblete, pero yo no pude ganar y el Oviedín sigue en Segunda. Pero el año que viene volveremos los dos. Este va a ser el año del ascenso.

–¿Cómo se explica lo que hace Pogacar?

–Desde aquí, desde la piscina se ve muy fácil. Es un fenómeno, haciendo una analogía con el fútbol es como Messi o Cristiano, es el mejor, no sé si irá a por el triplete en un año, se le ve capaz de ganar la Vuelta a España. No es que sea el mejor de una generación sino es de los mejores de la historia, compite para entrar en la historia.

–Una pena que vayan tan pocos corredores por selección a los Juegos.

–No sé quién es el responsable, pero es un esperpento, desvirtúa la competición, en ciclismo no puede haber solo 80 o 90 corredores. Debería ser como un Mundial, con 180 o 200 ciclistas. Es mi opinión.

–Le hubiera hecho ilusión estar, ¿no?

–Representar a España es siempre un orgullo, si pudiese debutar este año en un Europeo o en un Mundial sería fantástico y en unos Juegos ni te cuento.

–¿Se le adapta bien el Mundial?

–Mal no me va porque es una carrera dura, el problema es que hay otros a los que les va todavía mejor. La victoria queda descartada, al final salvo sorpresa no soy de los favoritos, el Mundial lo preparan con mimo los mejores, pero siempre puede saltar la sorpresa.

