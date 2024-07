El Telecable Gijón inicia la Liga recibiendo al Cerdanyola

El Telecable Gijón iniciará la próxima edición de la OK Liga recibiendo en Mata Jove al Cerdanyola el 26 de octubre, en teoría un partido asequible para iniciar una temporada en la que se produce un cambio fundamental con respecto a las anteriores como es la desaparición del play-off final por lo que el ganador de liga será quien sume más puntos en una liga regular. Así lo deparó el sorteo realizado en la tarde de ayer en San Sadurní de Noia. Ayer también se celebró el sorteo de la OK Liga Plata: en la masculina, el Oviedo recibirá al Tordera y en la femenina Mieres recibe al Respeig; Oviedo Roller al Berenguela y el Patinalón al Gatikako Iusturi. En OK Liga Bronce masculina militan tres clubes asturianos. Dos de ellos, Telecable Gijón y Patinalón, se enfrentarán en la primera jornada. El tercero, Mieres, lo hará en la pista del Urdaneta.