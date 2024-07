Fernández y Muñiz vuelven a sus raíces: "El Marino está fichando muy bien"

Vuelta a las raíces. Álex Muñiz y Óscar Fernández comparten vinculación con Gozón, por ello ambos reconocen que les hace especial ilusión defender la camiseta del Marino. El primero de ellos, natural de Manzaneda, reconoció ayer tener "un sentimiento de pertenencia importante", ya que "hasta hace no mucho estaba detrás de la valla viendo a los que ahora son mis compañeros". En el caso de Fernández, es su padre el que es natural de Gozón, por ello formar parte del conjunto marinista "es algo que siempre tuve en mente". "Manel Menéndez me habló maravillas del club y de la gente que lo forma", apuntó el delantero, destinado a acabar con la mala puntería que tuvo el equipo la pasada campaña. "No siento presión por ello, vengo a ayudar y ser uno más", apuntó el ex del L’Entregu.

Ambos son dos de los jugadores más jóvenes de la plantilla del Marino y no dudan en destacar la importancia que tiene para su desarrollo contar con veteranos. "Me siento un privilegiado por compartir vestuario con ellos", comentó Muñiz. Fernández centró sus palabras en la calidad que atesoran ahora los de Miramar. "Se ha hecho un gran trabajo en el mercado de fichajes. Todas las líneas tienen grandes refuerzos", sentenció.

