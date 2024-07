La "decepción" de la asturiana que ha hecho historia en los Juegos: "Quizá merecía más"

La boxeadora gijonesa Laura Fuertes cayó en dieciseisavos de final del cuadro de 50 kg de los Juegos de París ante la mexicana Fátima Herrera, en un histórico debut del boxeo femenino nacional en una cita olímpica, aunque la centroamericana fue mucho más vistosa y cargó combinaciones con más frecuencia, para llevarse el combate por decisión dividida (3-2).

La asturiana comenzó tranquila y esperando a una mexicana más eléctrica desde el principio, pero perjudicada por su menor estatura y menor alcance. Herrera jugó la baza del volumen de golpes, con mucha más cadencia y llevando la iniciativa. Algo que premiaron los jueces, que otorgaron a la mexicana ese primer 'round'.

Mismo guion en el segundo asalto, con una española a la que le faltó algo de chispa y a la que quizá influyó el escenario, ya que nunca antes una mujer española había participado en unos Juegos en boxeo. Fuertes encontró más de una combinación, aunque no con la certeza deseada, pero lo suficiente para generar dudas en los jueces sobre quién debía llevarse el combate.

En el definitivo 'round', la campeona nacional mexicana, de 22 años, embarulló la pelea, enganchándose en varias ocasiones a la española para intentar que se peleara lo menos posible. Fuertes no fue capaz de igualar la electricidad propuesta por Herrera, obligada a convencer a los jueces que alargaron su decisión a ese último asalto.

Pero la situación no cambió demasiado, y la mexicana avanzó a octavos de final por decisión dividida, a una fase en la que ya espera la turca Buse Naz Cakiroglu, plata olímpica y campeona mundial. La asturiana abandona la competición a las primeras de cambio, aunque con la sensación de haber cumplido un sueño y haber sido pionera en la disciplina, con la primera presencia femenina en unos Juegos.

"Salí para dejarlo todo y el resultado no ha sido el esperado. Me he bajado del cuadrilátero con la sensación de que quizá merecía más. En el tercer asalto he hecho más que mi rival pero no pudo ser. No queda otro camino que seguir hacía adelante", dijo la boxeadora española, que escuchó cómo su rival recibía el apoyo mayoritario de la gente que se congregó en el recinto.

"No es algo que me influya. Boxeé con tanto público en las semifinales del Campeonato del Mundo, en casa de mi rival, y yo me dedico a hacer mi trabajo y me olvido de la gente. Me voy con un poco de decepción porque quería demostrar todo el trabajo de estos años pero no ha podido ser", señaló.

"Creo que en el tercer asalto merecí un poco más, saqué más trabajo y conecté más. Los jueces lo vieron diferente y ya está. Hay que seguir. He intentado demostrar todo el trabajo pero no ha sido posible. Lo que sí creo es que ha sido un paso muy importante para el deporte español y hay que seguir trabajando", finalizó.

