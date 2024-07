Carreño y Granollers dicen adiós a los Juegos tras caer contra Australia

La pareja formada por Marcel Granollers y el gijonés Pablo Carreño se estrelló esta tarde ante los australianos Matthew Ebden y John Peers (6-2 y 7-5) y quedó eliminada del torneo de dobles de los Juegos Olímpicos en octavos de final.

Después de lograr la remontada en la ronda inicial de la competición ante los primeros favoritos, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, Granollers y Carreño se toparon con unos adversarios sólidos que dejaron sin argumentos a los españoles y que cerraron la victoria en una hora y 37 minutos. El inicio de cada set marcó el partido. Desarboló a los españoles que no frenaron el buen arranque australiano.

Marcel Granollers, uno del mundo y el de mayor experiencia, no encontraba la forma de aplacar el impulso de Ebden y Peers que se pusieron con 3-0 en el inicio de cada set. El primero fue un visto y no visto, pero en el segundo, el dueto español se asentó y equilibró el marcador (3-3). No hubo milagro a pesar de la mejoría de los españoles y los australianos aprovecharon la ocasión para cerrar el triunfo.