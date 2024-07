Un fórmula 1 que sorprende a Aviñó

El monoplaza preside la exposición de vehículos ubicada en la planta baja de la carpintería Méndez y recientemente ampliada. El vehículo tiene 5,50 metros de largo y 2 metros de ancho, siguiendo las medidas que fija el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La obra fue diseñada por Alejandro Méndez, si bien su hermano gemelo y socio, Jesús, ayudó en algunas piezas de este vehículo que aúna conocimientos de "carpintería, de mecánica y de aerodinámica".

"Lo que me sorprende es que no se lo hayan querido llevar a ninguna parte del mundo, porque es una verdadera obra de arte, una joya única, no hay otra cosa igual", señaló Aviñó, que se llegó a montar en el vehículo. Conocía el vehículo por fotos y vídeos, pero "al natural es más impresionante". "Se ve que es la pasión llevada a la profesión, la pasión por el automovilismo trasladada al trabajo profesional también de generaciones que realiza en la carpintería. Es impresionante porque además me decía Alejandro que únicamente se basó en las medidas que hay a nivel regulatorio en FIA y que con las medidas hizo su propio diseño, así que es increíble", zanjó el presidente de la Federación Española de Automovilismo.

Aviñó tuvo la oportunidad también de conocer a todos los miembros de la familia Méndez aficionados al motor, desde Bruno Méndez al pequeño Alejandro Méndez. "La saga continúa", aplaudió Aviñó.