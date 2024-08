Primeras palabras de Babin como nuevo jugador del Avilés: "Es un honor y un privilegio estar en este equipo"

Tras estar ayer presente en el Suárez Puerta para ver en directo a sus nuevos compañeros, Babin habló hoy por primera vez como nuevo futbolista del Avilés. El central, fichaje estrella de los blanquiazules, se mostró muy feliz de llegar a la ciudad y reconoció que está preparado para debutar el próximo sábado en Copa Federación ante el Lenense.

El Avilés, posible último club de Babin. “Para mí es un honor y un privilegio estar en el Avilés. Quiero darle las gracias a Miguel Linares y al presidente por el esfuerzo y la cercanía durante las negociaciones. Es un reto importante, creo que será el último de mi carrera y me hace muchísima ilusión estar aquí y formar parte de un proyecto muy ilusionante. Daré lo mejor de mí e intentaré ser un ejemplo para los compañeros y para la afición”.

Cómo se gestó el fichaje. “En los primeros diez días del mes de julio me llegó la llamada del Avilés. Acabé contrato con el Alcorcón y, algo que me comunicaron el 1 de julio. A partir de ese momento un excompañero, Javi Lara, que jugó con Miguel Linares en otro equipo, fue el que hizo que se produjese el primer contacto. Para mí Asturias es mi segunda casa, tengo recuerdos enormes y muchos amigos. Ya tengo mis costumbres hechas aquí, no me hace falta casi ni adaptación”.

Desde el primer momento con una sonrisa. “Es lo que soy y lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Me lo tomo como un reto personal porque no es fácil estar a mi edad sano. Vivo cada entrenamiento como si fuese el último y siempre estaré alegre. Es una gran responsabilidad formar parte de este proyecto”.

Fichaje estrella y entrenador de uno de los juveniles del club. “Tendré un puesto en el club, pero no sé con qué equipo será. Voy a llevar a un juvenil. Seré auxiliar de un equipo porque quiero en mi futuro intentar ser entrenador y me sirve para las prácticas del UEFA A. Todavía no sé cuál de los juveniles llevaré”.

Primera impresión tras el amistoso ante el Sestao. “La imagen es muy buena, sabiendo que el Sestao iba por delante en la preparación de la temporada y que están en una categoría superior. He visto bien a mis compañeros, metiendo gasolina en el cuerpo. Conozco a muchos de ellos y creo que va a ser un año muy bonito”.

Babin vivirá en Avilés. “Voy a vivir en Avilés porque juego aquí y quiero crear un vínculo importante tanto con el club como con los aficionados. Todo lo que he pasado antes como jugador del Sporting es pasado, ahora me dedico 100% al Avilés. Es lo mejor para mí, sobre todo de cara a estar con el juvenil por las tardes”.

Primera impresión de Javi Rozada. “Durante el verano tuvimos dos conversaciones importantes. Le conocía de otras etapas, cuando yo estaba en el Sporting y él en el Oviedo. Es un entrenador exigente y cercano. Esperemos cumplir los objetivos del club”.

Objetivos para este año. “No voy a hablar ni de play-off ni de ascenso porque creo que da mala suerte. Vamos a ir día a día, creciendo como equipo. Tengo que conocer al resto de compañeros. Yo puedo aportar experiencia, veteranía, liderazgo, salida de balón y capacidad de ganar duelos aéreos, es lo que he hecho en toda mi carrera deportiva. Y mucha comunicación, porque me gusta hablar mucho en el campo. Todo en lo que pueda ayudar a mis compañeros y al club lo haré con mucho gusto”.

El sábado, posible debut. “Creo que sí, es la intención. Ayer hubiese podido jugar, pero llegué a mitad de la tarde y no había tenido tiempo para prepararme. Encima todavía no había entrenado. Si el entrenador lo cree oportuno estaré disponible”.

Su nombre, imán para nuevos refuerzos. “Estoy encantado de sumar y ayudar. Quiero dejar claro que no voy a ser la estrella del equipo, voy a ser un jugador más y me tendré que ganar el puesto como cualquier jugador de la plantilla. Si el entrenador lo cree oportuno rendiré al máximo todos los fines de semana, pero Babin no ha venido aquí para ser una estrella. Solo quiero ser un o más y sumar al primer equipo y al juvenil”.

Viejos conocidos en el vestuario. “Conocía a Trabanco de jugar con él en el Sporting, y a Pelayo Morilla, que está a prueba. Julio y Mecerreyes también estaban en el club cuando jugaba yo. Son muchos excompañeros, por eso la adaptación es más fácil".