Javi Rozada insiste con los fichajes del Avilés: "Necesitamos tres o cuatro jugadores más"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, analizó la victoria de su equipo ante el Lenense por 3-1 e insistió en la necesidad de los blanquiazules de reforzar el ataque, donde "faltan tres o cuatro jugadores".

Ha sido un partido raro. "Tuvimos un buen comienzo, con una situación clara y apretando bien una pérdida. La primera vez que nos salieron a la contra consiguieron un córner y nos metieron gol de segunda jugada. Dominamos, en el primer tiempo conseguimos encontrar los cajones con Sierra y con Natalio, pero nos faltó colmillo arriba. Hubo muchos centros de Sergio García que no se remataron. En el segundo tiempo tuvimos más control, pero todavía nos falta muchísimo. Nos falta ser más equipo, jugar más juntos, leer las situaciones con cercanos, saber girar el juego, controlar cuando jugar fácil o acelerar la jugada. Iremos poco a poco juntándonos".

Dominio, pero poco colmillo. "Estaría bueno no dominar a un equipo que empezó a entrenar el lunes. Tiene mucho mérito el primer tiempo que han hecho, estuvieron bien en el partido y con una propuesta atractiva. Les felicito. Dominamos porque creo que es la responsabilidad que tenemos, pero fue un dominio sin hacer daño. Casi no tuvimos ocasiones claras. Sí que hubo muchos acercamientos, pero claras no tuvimos tantas".

Primera parte floja a nivel defensivo. "Nos costó un poquito presionar. Ellos lo hicieron bien, aprovechaban con sus dos interiores cuantos nosotros estábamos muy abiertos para encontrar huecos por dentro. En el segundo tiempo lo corregimos".

Siguen faltando refuerzos. "Está claro, nos faltan tres o cuatro jugadores arriba. No es cuestión de que no tengamos nivel, porque lo tenemos, pero cuando vengan refuerzos estoy convencido de que nos van a hacer mejores a todos. Necesitamos más velocidad y más gente de área. Estoy convencido de que los traeremos. Hoy han jugado los cuatro que tenemos, porque nos faltaba Davo, y seguramente se incorporarán en los próximos días".

Claudio Medina y Diego Boza. "A Claudio lo conozco bien, tanto del Sporting B como de los diez días que estuve aquí. Es un delantero referencia, intuitivo, con buen primer contacto. Desconocía que estaba libre. Boza está entrenando con nosotros y la verdad que tuvo mala suerte, porque cuando llegó hicimos doble sesión, el miércoles jugamos y el jueves fue entrenamiento re recuperación. No se le ha podido ver. Esta semana lo veremos más".

Morilla y el debut de Babin. "Morilla va cogiendo confianza, poque llevaba mucho tiempo fuera. Le conozco más que a Boza, es un jugador de mucho talento, con unos primeros contactos muy buenos, y que tiene que ir cogiendo poco a poco confianza. Es más a largo plazo, porque tiene que verse, y a partir de ahí decidir. Babin ha estado bien, desde que llegó está con una sonrisa y nos va a ayudar muchísimo. Viene del fútbol profesional, sabe lo que esto. Lo que más valoro es que ha venido con una ilusión muy grande, con humildad y está metidísimo. Para el cuerpo técnico tener una persona como él es muy importante. Estoy contentísimo de tenerle".