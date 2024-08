Jeremy Candy, tras su victoria en el Sella después de haber volcado: "Había que seguir a Walter Bouzán; cuando es difícil, es mejor ganar"

Jeremy Candy y Quentin Urban se alzaron campeones del Descenso Internacional del Sella por tercer año consecutivo. "El momento más importante de la carrera era la salida, y fue bien hoy. Pero hubo alguna que otra aventura durante los siguientes tres kilómetros. Sin embargo, finalmente estamos muy contentos", afirmó Jeremy Candy, especialmente exultante por la forma de vencer: "Cuando es difícil, es mejor ganar, como hoy"

Candy y Urban consiguieron engancharse al grupo de cabeza después de que este se alejase con Bouzán y Martín en cabeza. Una vez se engancharon, el grupo del pelotón líder se relajó y se fueron enganchando más embarcaciones. Todo se jugó al sprint final, donde llegaron Bouzán y Martín liderando en todo momento. Pero los franceses aparecieron por el flanco derecho para arrebatarles la victoria de forma sorpresiva en los metros finales. "La clave fue esperar a que los portugueses y españoles intentasen ponerse a la cabeza, y después, a nuestra manera, lanzar un sprint y ver cómo los otros podían responder", analizó Candy. Que comentó el difícil momento que vivieron al poco del comienzo: "Este año fue más dificil porque volcamos a tres kilómetros de la salida y teníamos demasiada agua en la canoa. Nunca se sabe lo que pasa en el Sella, y hoy es un ejemplo".

Como siempre, hubo dudas en la llegada a la ría de Villaviciosa, en la zona de La Boticaria, sobre si portear la piragua o mantenerse en el agua remando. Así explicó la decisión final Candy. "Para mí, lo que debíamos hacer era seguir a Walter Bouzán y si se iba al peroteo, nos íbamos con ellos. Pero creo que no era buena idea y Walter no lo hizo, así que mejor así", expresó el piragüista galo, muy feliz por su tercera victoria consecutiva junto a Urban en aguas asturianas.

Para el galo, es una carrera muy especial. "Es la última carrera que mi abuela me vio ganar, y cada año está conmigo en el agua", explicó. Tanto que la pone incluso por encima de los Juegos Olímpicos. "No hay tanta gente en los Juegos Olimpicos como hay en el Sella a la salida y a la llegada. Son dos carreras diferentes y a mí me gusta el Sella", zanjó.