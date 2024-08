Javi Sánchez, el campeón que tiene siempre presente a su "güelo"

El triunfo en el K1 masculino volvió a quedarse en Asturias un año más. El cangués Javi Sánchez recogió el testigo del riosellano Walter Bouzán –quien compitió ayer junto a Adrián Martín en K2– y se hizo con la prueba individual marcando un tiempo de 01:14:47, por delante de los 01:15:34 de su paisano Luis Amado, segundo, y mejorando también los 01:15:37 del danés Johan Vedel, tercero.

Podio de K1 masculino: por la izquierda, Johan Vedel, Javi Sánchez y Luis Amado. | Ricardo Solís

"Igual tanto como ganar no me lo esperaba, pero sabía que iba a estar ahí", confesó Sánchez tras la carrera, "contentísimo" con una victoria que le brinda a su difunto abuelo, riosellano, igual que su padre. "Mi güelu me traía de pequeño a Les Piragües y me acuerdo muchísimo de él. Si estuviese aquí ahora mismo, estaría muy orgulloso", dijo el cangués, a punto de contener unas lágrimas que no pudo guardarse su familia, emocionada con un triunfo cargado de significado: "Al ser de la zona, esto se vive de manera muy especial. Ganar es impresionante".

"En cuanto al río, este año fue diferente, ya que otros años venía con menos agua. Este año ya venía con bastante, y junto al agua que soltaron, había la cantidad suficiente, así que la carrera fue muy bien, sin ningún inconveniente", explicó Sánchez sobre las condiciones en las que se desarrolló la prueba. Sobre la misma, confesó haber seguido una estrategia desde el inicio: "Me puse primero en la salida, y busqué la ola de un K2, que sabía que iba a tener bastante ritmo, así que hablé con ellos para organizarnos y tirar más rápido. Unos 20 segundos por detrás venían varios K1, pero me vi bien porque sabía que podía aguantar el ritmo y ya llegué hasta abajo". Y sentenció: "La clave es el entrenamiento".

"Es mi segundo podio, quedé tercero en 2012 y ahora en 2024, segundo. Doce años después lo conseguí", aseguró el riosellano Luis Amado al término de la competición.

"Javi (Sánchez) consiguió mantener un gran ritmo en un grupo de K-2 que también bajaba, yo no lo conseguí y me quedé atrás con el grupo que venía detrás. Ellos tenían un muy buen sprint, me arriesgué a portear y me salió muy bien, conseguí sacarles unos 15 o 20 metros al final", se explayó Amado sobre la carrera.

"El oro está siempre en la mente, pero es muy complicado, hay mucho nivel y tienen que darse varias circunstancias. Pero estoy muy contento con mi posición", finalizó el riosellano.