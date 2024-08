Osa y Toledo y Mackenzie muestran su poderío

Irati Osa y Arantza Toledo (01:21:37) se proclamaron ganadoras de la modalidad K2 femenino. La pareja, que venía de ganar hace seis días el Europeo de maratón, se hizo con la victoria por delante de las vencedoras del año pasado, Tania Fernández y Tania Álvarez (01:17:31), que tuvieron que conformarse esta vez con la segunda posición. El tercer cajón del podio lo ocuparon Eva Barrios y Amaia Osaba (01:22:33).

Podio del K2 femenino: por la izquierda, Tania Fernández y Tania Álvarez, Irati Osa y Arantza Toledo y Amaia Osaba y Eva Barrios. | R. Solís

Al vivir en comunidades distintas –Osa es vasca, de Zumaia, y Toledo es de Cuenca–, la pareja lo tiene complicado para juntarse para entrenar. "Unas veces voy yo y otras viene ella", explica Toledo. Pese a los impedimentos, han vivido una semana triunfal, con dos victorias en dos fechas de gran relevancia como el Sella y el Europeo. "Nuestro objetivo era ganar el Sella", aseguraron tras la carrera.

Aunque ambas ya habían ganado el Sella (Osa en K1 en 2023 y Toledo en la misma categoría, en 2018), ganarlo juntas es "un sueño hecho realidad". Ya lo habían intentado en 2022, acabando cuartas. Pero en esta edición dominaron desde el principio. "Pusimos el ritmo muy alto, tanto que a mitad de carrera Arantza me dijo que no podía más, pero aguantamos y llegamos con un ritmo increíble. Estamos muy contentas, y esperemos que sea la primera victoria de muchas", relató Oso.

Las grandes damnificadas por la gran carrera de Osa y Toledo fueron las campeonas del pasado año, Tania Álvarez y Tania Fernández, que no pudieron revalidar su título. "Como siempre, el inicio es muy complicado, hay que tener esa pizca de suerte. En esta edición tuvimos unos pequeños embudos al principio. Al final, vimos a un grupito e intentamos bajar lo más rápido posible", explicaron tras la carrera.

"Las Tanias" partían como favoritas. A pesar de no poder hacerse con el triunfo, quedaron satisfechas con su participación en la fiesta de las piraguas. "Obviamente siempre venimos a ganar. Pero sabemos lo difícil que es, tanto por las rivales como por las condiciones del río. Esta vez quedamos en un gran segundo puesto y estamos muy contentas con ello", concluyeron.

En la prueba de K1 femenino, la ganadora fue la sudafricana Christie Mackenzie, marcando un tiempo de 01:25:09 en su estreno en el Descenso. El segundo puesto fue para la húngara Zsofia Czellai Voros (01:26:27), mientras que la vasca Irene Gana, segunda clasificada en la pasada edición, se quedó con la tercera plaza (01:28:02).

"Nunca había estado en España y estoy muy feliz de haber ganado en la primera vez que vengo. Este es un lugar y un río precioso, con increíbles vistas. Estoy muy agradecida a los organizadores por invitarme y hacerme formar parte de esto. Venir desde tan lejos ha merecido la pena", afirmó la sudafricana después de colgarse el oro.

"Sabía que el inicio iba a ser muy complicado, con todos los botes ahí juntos, eso es algo que no me gusta. Pero todo el mundo es muy deportivo y me sentí muy cómoda bajando el río y no puedo quejarme de nada. He dado lo mejor de mí y he conseguido ganar", completó.