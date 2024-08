Carolina Marín, emocionada con el gesto de Craviotto: "Gracias por acordarte de mí en un día como hoy"

Los juegos de París se van a recordar tanto por los gestos como por las medallas y hoy, el campeón Saúl Craviotto dejaba uno para la posteridad. Con su templaza y su buen espíritu, del que hace gala en todo momento, y apenas recuperado el resuello por el esfuerzo realizado en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne, donde lograba su sexta medalla olímpica junto a sus compañeros del K-4, el astur-leridano valoraba el esfuerzo que había supuesto la competición y dejaba, además, una perla.

"Hemos peleado como se merecía una final y creo que hemos dado, según me dicen porque aún no lo he visto, un buen espectáculo. Hemos peleado con Alemania, han estado las cosas ahí ahí, y en una final pasan estas cosas", declaraba con el bronce colgado al cuello. Un bronce que, dice, "a mi me sabe oro, a gloria. Siento alivio, felicidad, siento que este tiempo ha merecido la pena".

Tras esas palabras, Craviotto dejaba su dedicatoria de la medalla: "Me gustaría dedicarle un poquito de esta medalla a Carolina Marín. Para mí es la protagonista de estos juegos, ha sido muy injusto lo que le pasó, tengo mucho aprecio por ella y mucho cariño y me gustaría dedicarle un poquito de esto. Y darle muchos ánimos", concluía el piragüista.

Un gesto tan de agradecer como el que tuvo la contrincante de Marín, la china He Bingjiao, que subió al podio con un pin de la delegación española como forma de decir que en aquel medallero también había un poco del espiritu de la española. Sobre eso, Marín comentó rápido que "es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida”.

Pues algo así ocurrió solo unas horas después de la dedicatoria de Craviotto, ya que convalenciente como está la andaluza, dejó un mensaje en sus redes felicitando a su compañero olímpico, sobre el que recordó que "ya eres el deportista español con más medallas en los Juegos Olímpicos. Pero tu figura como deportista va mucho más allá de lo que has ganado (y mira que has ganado)". Acababa su texto con un expresivo "Gracias por acordarte de mí en un día como hoy", acompañado de un sticker de manos juntas agradecidas.