Miguel Sierra se despide, con mucha emoción, del Avilés: "Siempre estaré agradecido a este club"

Miguel Sierra ya es, de manera oficial, nuevo jugador del Sevilla, pero, antes, quiso despedirse de los aficionados del Avilés. El granadino, emocionado por tener que decir adiós al Suárez Puerta, mostró su agradecimiento por el trato recibido en tierras avilesinas y se mostró optimista con la plantilla que están conformando los blanquiazules para esta campaña.

"Desde que llegué aquí sabía que iba a ser un buen sitio para mí, que iba a estar a gusto. Todo tiene un principio y un final, y ese final ha llegado", declaró el mediapunta, que confesó que "siempre estaré agradecido al Avilés. "Fue el club que apostó por mí y que dio el paso adelante. No es fácil firmar a un jugador que sale de juveniles y que no tenía tantos minutos", señaló Sierra, que recordó que al principio apenas contó con minutos, "pero es lo que tiene el fútbol". "Al final todo llega, hay que seguir hasta el final porque las cosas salen bien", afirmó.

El granadino guarda un gran cariño a la afición del Avilés, ya que "hasta cuando no jugaba estaban apoyándome". "Si no hubiese tenido a la gente que me rodeaba probablemente no estaría donde estoy. Siempre me han ayudado", indicó el andaluz, que tuvo también buenas palabras para los capitanes blanquiazules, en especial para Natalio, y para Jesús del Amo, al que considera su hermano. "Desde que llegué siempre recibí mensajes de ánimo, y eso es algo que reconforta. Ver que no juegas y, con lo poco que has hecho, la gente te aprecia...", sostuvo Sierra, que reconoció que tener que despedirse del Avilés "me da mucha pena aunque esté contento". "El Avilés es donde he dado el paso adelante", sentenció. Sobre el futuro, el futbolista se mostró optimista. "Las cosas pintan bien. Va a ser un año de locos, la pasada temporada no hubo mucha suerte, pero esta tiene muy buena pinta", apuntó.

"Ha llegado el final de esta etapa. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, tanto en el futbolístico como en lo personal. Quiero daros un abrazo enorme a todos, ha sido una etapa que nunca olvidaré. Solo tengo buenas palabras, os deseo lo mejor. Vais a conseguir el ascenso, estoy seguro de que todo os va a salir bien", concluyó Sierra, ahora ya nuevo jugador del Sevilla Atlético.