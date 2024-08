El Avilés, pendiente de las "tensiones del mercado" para poder hacer fichajes

El Avilés está "aguantando la tensión del mercado" para poder encontrar refuerzos de nivel para la parcela atacante. Así justificó Miguel Linares, director deportivo del Avilés, la falta de fichajes en la vanguardia del conjunto blanquiazul, ya que el jienense no quiere fichar por fichar. "Podríamos hacernos con cuatro jugadores mañana, pero no pienso así", apuntó durante la visita del club a la Feria de Muestras de Asturias, en las que se rubricó un nuevo acuerdo de patrocinio con BMW Triocar, además de que se realizó en el stand de Cocacola la presentación de dos de las caras nuevas de los avilesinos, Èric Callís y Viti.

El Avilés, pendiente de las "tensiones del mercado"

"La experiencia me dice que aguantar ciertas tensiones puede dar sus frutos. Aún quedan días hasta el final de mercado", señaló Linares, que reconoció que ya estaba preparado para la posible salida de Miguel Sierra, traspasado al Sevilla ya de manera oficial. "Era algo que estaba en el aire, se llevaba tiempo hablando del tema. Al club le supone una buena operación, le deseamos mucha suerte", indicó el jienense, que ahora busca "una pieza con nivel para la zona ofensiva" que pueda sustituir al mediapunta granadino. Eso sí, aunque tan solo queda una semana, confía en que todo quede encarrilado en la primera quincena de agosto. "Las bajas están enfocadas, es cuestión de hacerlas. Me mantengo en que se puede hacer en los próximos días", comentó Linares, que no quiere pecar de ir rápido y espera que el mercado vuelva a romperse. "Nos pasó algo parecido antes de empezar la pretemporada y creo que ahora se volverá a repetir", afirmó.

Linares destacó la experiencia de Viti, uno de los refuerzos de este verano, un hombre que llega "para tener un papel importante" y que puede aportar empaque al Avilés. "Linares me llamó en junio y me transmitió mucha confianza para sentirme importante, fue algo que me llamó la atención", confesó el lateral izquierdo, que ha tenido una adaptación rápida a su nuevo equipo, algo que cree que se está viendo sobre el terreno de juego. "Desde el partido ante el Sestao hasta el de la Cultural ya se ha visto un cambio significativo y solo han pasado un par de semanas. Todavía queda un mes por delante, seguramente que con las ideas del míster conseguiremos cosas importantes", analizó el leonés, que tiene ganas de que llegue el encuentro de Copa Federación ante el Praviano para seguir cogiendo sensaciones. "Esperemos que el campo esté bien, va a ser algo importante. Esperemos rendir y dar el nivel que se nos exige", sentenció.

"Callís es un lateral derecho, sub-23, con potencial y que nos puede aportar el rendimiento inmediato que necesitamos que nos den los jóvenes. Tiene hambre y ganas de seguir creciendo", explicó Linares sobre el defensor, que afirmó que, a pesar de su juventud, puede aportar "experiencia y compromiso para el equipo". "Para venir me convenció el proyecto tanto a corto como a largo plazo. Me transmitieron mucha confianza y, al ser un club histórico, fue lo que me llamó para decantarme por el Avilés", sostuvo el catalán, que no siente presión porque la entidad se haya centrado en la mejoría atrás antes de lanzarse a reforzarse en ataque. "Lo primero es defender, luego ya vendrán los goles. Si conseguimos una base sólida y no sufrir, el equipo para adelante va a ir bien seguro", finalizó Callís.

