Craviotto y familia, los turistas más felices de París tras el triunfo olímpico

Tras el triunfo olímpico en K-4 y convertido en el máximo medallista olímpico de la historia española, Saúl Craviotto disfrutó ayer de 24 horas en París junto a Celia García, su mujer, y sus hijas –Alejandra y Valentina–, así como el resto de familia y miembros de la delegación que con tanta felicidad vivieron el día antes su triunfo en las aguas francesas. Solo tenían 24 horas antes de poner rumbo a España de nuevo –a donde llegan hoy–.

"Hemos cogido un bus turístico, visitado la Torre Eiffel, Montmartre y el Arco del Triunfo", contaba Celia García, gijonesa, antes de añadir que les había dado tiempo a ver "lo básico" de París. Y todo, sin perder de vista las olimpiadas para poder animar a España en su partido de fútbol contra Francia, donde La Roja se alzó con el oro olímpico.

Fueron las de ayer unas horas en las que Craviotto ha seguido asimilando lo sucedido y ha podido relatar todo lo vivido a sus más íntimos. "Nos ha contado la experiencia, cómo lo vivió y las sensaciones", explicaba su mujer, algo que la locura del día de autos le había sido casi imposible de hacer. "Las niñas están muy emocionadas con la medalla", reconocía la madre, y no paraban de insistir en que todo estaba siendo "muy guay". Y eso que la familia no está al completo, ya que Olivia, la hija pequeña, se tuvo que quedar en Gijón al cuidado del hermano de Celia García. Así que "lo primero que haremos al llegar a Asturias será ir a buscar a la pequeña y abrazarla", reconocía el matrimonio. Entre las prioridades también está comerse "una paella que hará mi hermano", como forma de celebrar el sexto triunfo del piragüista con la familia en Gijón. Luego, seguro, tendrán que celebrarla con los aficionados, algo que Celia aún no quiere plantearse: "Ya veremos qué hacemos luego".

Craviotto cuenta con el cariño y apoyo de toda España, pero para Asturias es un "hijo adoptivo" y eso llena de orgullo a su esposa. "Que en mi tierra le acojan así es algo muy bonito e importante para mí", confesó García. "Él ya tiene el corazón en Asturias", añadía. Y sin duda los asturianos estarán esperándole a su llegada para celebrar el triunfo y al deportista con más medallas.

Ahora queda la duda de saber si sus seguidores pondrán volver a verle en acción en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque como dice García "con él nunca digas nunca".