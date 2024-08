La gijonesa Sara Ouzande naufraga en los Juegos en la final de consolación de K2 500

El deporte de élite puede llegar a ser muy cruel. Sobre todo, en disciplinas poco reconocidas a las que los grandes focos solo apuntan una vez cada cuatro años, como es el caso del piragüismo en los Juegos Olímpicos. Y si no que se lo digan a la gijonesa Sara Ouzande y a su compañera Carolina García que ayer sufrieron la cara más amarga del deporte. Las palistas españolas, que se quedaron fuera de la final A, comenzaron muy bien la final de consolación K2 500, pero a falta de unos metros volcaron de manera aparatosa, quedándose bajo el agua y sin opciones de terminar la carrera. Un suceso que se puede dar cuando el viento sopla y el agua se remueve con olas, pero que no suele ser habitual, menos en los Juegos Olímpicos. Después de unos segundos, las españolas consiguieron darle la vuelta a su kayak y regresar con el resto de atletas. La buena noticia es que no sufrieron daños y el percance se quedó solo en un susto. Por otro lado, Adrián del Río y Marcus Cooper se quedaron sin medalla tras finalizar en la cuarta plaza del K2 masculino 500 metros, donde acariciaron un tercer puesto que se les fue por centésimas. Cooper, con un bronce en estos Juegos, tendrá que esperar con sus tres medallas a igualar las cuatro de Mireia Belmonte, Andrea Fuentes, Arantxa Sánchez-Vicario y Joan Llaneras. El piragüismo español sigue así con 23 medallas, y siendo la disciplina más laureada del olimpismo patrio, por encima de las 22 de vela. En estos Juegos de París se han logrado por ahora tres bronces, los conquistados por el K4 500 de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade; además del C2 500 de Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno; y el de Pau Echániz en el K1 de piragüismo eslalon.