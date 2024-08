Una medalla fraguada en Trasona: Germade, Cooper, Arévalo y Craviotto tienen Asturias como base de entrenamientos

El éxito en forma de medalla de bronce cosechado el jueves por el piragüismo español en los Juegos Olímpicos de París tiene sabor asturiano por los cuatro costados. Rodrigo Germade, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Saúl Craviotto han nacido fuera del Principado, pero tienen el embalse de Trasona (Corvera) como principal espacio de entrenamiento y están afincados mayoritariamente en Gijón.

El equipo del K4 500 metros masculino cuenta en sus filas con el palista gallego –de Betanzos– Carlos Arévalo, militar destinado desde hace seis años en el Regimiento Príncipe de Infantería número 3 con base en el cuartel de Cabo Noval (Siero).

Ganador de dos medallas olímpicas (plata en Tokio 2020 y la de anteayer en París), Arévalo confiesa que se siente "medio asturiano". En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA en su regreso del país nipón hace tres años, relataba que su asturianía viene de antiguo, ya que "mi abuela era de Avilés". Además, tiene su vida arraigada en la tierrina, pues lleva entrenando en Trasona desde su edad de junior. Para Arévalo, la regata que ha completado con el resto de compañeros ha sido "muy buena". Y añade: "No tenía más. He dado todo, mi cien por ciento, y estoy por eso muy contento". A sus 30 años, Arévalo engrosa aún más un palmarés complicado de igualar. Al bronce olímpico recién colgado al cuello en el parisino Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, hay que sumarle la plata de Tokio 2020 (K4 500 metros) así como el oro en el Campeonato del Mundo del año 2022 en K4 500 m y en K1 200 m y la plata en K4 500 m.

Entre tanto, Rodrigo Germade ha formado una familia en Gijón, donde vive con su mujer, odontóloga, y sus dos hijas. Y Marcus Cooper lleva en Asturias desde que llegó al Principado con 15 años, proveniente de Mallorca. "Siempre es duro dejar un lugar como Mallorca. Aunque no me quejo porque voy muy a menudo. Dejar tu casa con 15 años es algo especial, pero yo lo llevé muy bien. Siempre he tenido facilidad de adaptarme al entorno, además de que era por una muy buena causa. Creo que en mi casa lo pasaron peor que yo", asevera.

Cooper descubrió el piragüismo a los 12 años, por un amigo, y se apuntó al club de Portopetro, localidad del sur de Mallorca. Pronto llegaron los primeros trofeos y con 15 años entró en la selección nacional júnior y se mudó a Asturias: "Renuncié a la vida normal de adolescente. Es un sacrificio, pero tenía claro el camino a tomar y me ayudaba tener compañeros de tanto nivel que sentían lo mismo que yo", declaraba en una entrevista.

El conjunto del equipo nacional de piragüismo se pasa buena parte del año en Asturias. "Tenemos grupos de trabajo en Trasona, en Madrid y en Sevilla", explica el luanquín Miguel García Fernández, entrenador y seleccionador, quien convive con los deportistas prácticamente de continuo.

Es el propio Miguel García quien relata a LA NUEVA ESPAÑA las rutinas del grupo: "La primera sesión de entrenamiento la tenemos a las nueve de la mañana y dura aproximadamente una hora y media. Luego a las doce tenemos otra sesión un poco más corta, de 45 minutos o una hora. Comen, descansan y a eso de las cuatro tenemos una sesión, de fuerza o en el agua otra vez. Con lo cual, salen de casa a las ocho y cuarto de la mañana y vuelven a las seis y media o siete de la tarde". Este ritmo tiene algunas pausas: "Un día por semana descansan por la tarde y también descansamos los domingos".

El embalse de Trasona es el principal teatro de operaciones, pero no el único: "El equipo realiza períodos de concentración en Sevilla y en ocasiones nos trasladamos al embalse de Arbón, en el concejo de Villayón para hacer sesiones largas porque Trasona se nos queda pequeño". Las instalaciones de Arbón están necesitadas de algunas mejoras. "Estamos cambiándonos en la furgoneta y un poco de aquella manera. Habría que adecentar un poco aquello para poder llevar los entrenamientos de una forma más adecuada", indica Miguel García.

Suscríbete para seguir leyendo