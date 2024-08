Un triunfo de familia en el Torneo de Golf de LA NUEVA ESPAÑA: "Lo llevábamos persiguiendo muchos años"

Eva María Fernández Megido y María Velasco Fernández se proclamaron campeonas absolutas del XXX Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, con una participación de 500 jugadores, después de completar, en el campo de La Llorea, un recorrido magnífico con 47 puntos stableford, sin un solo fallo en los 18 hoyos.

La estrategia de las "Alleranas" y residentes en Gijón se basó en usar las salidas desde el tee de María y la precisión con el putt de Eva María. "La presión fue grande, mi hija es muy exigente y me podía la responsabilidad, pero eso me hizo estar más concentrada", comentaba Eva María. Por su parte, María decía sobre su madre que "comenzó un poco agarrotada, pero en un par de hoyos se soltó y fuimos muy bien. Hicimos tres birdies al 1, 7 y 10, once pares y cuatro bogeys. Estamos muy felices de ganar juntas este prestigioso torneo"

Los vencedores de la categoría Scratch fueron Daniel Granda González y Álvaro Ruiz de Huidobro Liñero, que jugaron con hándicap negativo de -3 en la tercera jornada del jueves. Partían como favoritos y lo cumplieron firmando un recorrido de 67 golpes, cinco bajo el par del campo y 41 puntos scratch, once pares, seis birdies y un bogey, que les colocaron líderes de la categoría en la que nadie los pudo superar a lo largo de los cuatro días del torneo. "Estoy muy contento, era el torneo más importante que me faltaba. Jugamos muy bien, llevamos jugando varios torneos y nos compenetramos muy bien. Recientemente ganamos el Campeonato de Asturias absoluto", relataba el avilesino Daniel, que tiene 31 años y es ingeniero. Su compañero, el gijonés Álvaro, tiene 20 años y estudia Business en EE.UU. y ya ganó este torneo en dos ocasiones más, pero en categoría sub-21. "Le tengo mucho cariño a este torneo, lo llevo jugando desde que era niño, es un fijo cada verano y ahora con Daniel lo bordamos", comentó Álvaro.

Los vencedores de primera categoría fueron Inés Fernández Alonso y Manuel Fernández Montes, ella jugadora de Castiello y él de La Llorea. Completaron su recorrido con 73 golpes y 43 puntos hándicap, destacando su regularidad. Estos primos, de 19 y 15 años, se estrenaron como pareja en el evento. Inés ya había jugado en otras tres ocasiones y la de Manuel era la primera vez.

Ambos reconocieron que "nos costó un poco los primeros días, pero luego ya fue mejor". "Él patea muy bien", ensalzó Inés, mientras que Manuel indicó que "ha sido muy divertido jugar con ella". "Es un torneo que presta mucho porque al ser de varios días estamos pendientes de la clasificación", puntualizaron.

Las jugadoras de La Barganiza Valentina Gallart Martínez y Gabriela Gallart Noval volvieron a llevarse, por segundo año consecutivo, la categoría reservada a los más jóvenes, sub-21. Lo hicieron tras conseguir 40 puntos. A sus 14 y 17 años, estas primas de Gijón comentaron que "al principio no estábamos jugando como queríamos, pero mientras avanzaban los hoyos cogíamos confianza y nos iban saliendo mejor las cosas".

"Nos dábamos consejos mutuamente y eso ayudó mucho", reconocieron estas jóvenes gijonesas, que enfatizaron que "este es un torneo muy divertido por la modalidad, porque juega muchísima gente que viene de fuera y porque hay muy buenos premios".

Los equipos ganadores de cada jornada fueron, en la primera, José Luis Arboleya Pandiella y Abril Arboleya García, padre e hija, que firmaron un resultado de 41 puntos. En la segunda jornada, Gabino Jove Rodríguez y Juan Carlos Ruiz Morales, se alzaron con el primer puesto después de conseguir 45 puntos. En la tercera, Inés Fernández Alonso y Manuel Fernández Montes, con 43 puntos. En la cuarta jornada, la mejor pareja fue la pareja formada por Eva María Fernández Megido y María Velasco Fernández, con 47 puntos, siendo a su vez campeonas absolutas del torneo.

Con respecto a los premios especiales de "hoyo en uno", el jugador José Ángel Pérez Campollo, dio el golpe adecuado para hacer "hoyo en uno" en el ocho del recorrido gijonés. El premio que se llevó por este logro fue una moto Agility S 125 ABS, de Motorbox Gijón. Es la tercera ocasión que se entrega una moto como premio a otros tantos "hoyos en uno" en el torneo de LA NUEVA ESPAÑA.

El premio deseado por todos los participantes, el coche MG3 Luxury de color rojo, de MG Cyasa, para el que resulta necesario ese golpe perfecto o con mucha suerte en el 16, no fue conseguido por nadie y quedó un año más sin conductor. El nuevo desafío de este año, situado en el hoyo 5 del campo municipal de La Llorea, donde el premio era el Driver XXIO Prime 12, de Coral Golf, tampoco fue conseguido por nadie.

"Es familiar, entrañable y genera mucha afición", destaca Moriyón

"Es un torneo muy familiar, entrañable y que genera mucha afición", destacaba ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante la entrega de premios de la XXX edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. "Teníamos que estar aquí. Para mí es un placer, vine a otras muchas ediciones en mi otra etapa como Alcaldesa y siempre observé que es una manera de hacer ciudad y verano gijonés", desarrolló la Regidora, que estuvo acompañada por el concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, y el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia.

Moriyón puso en valor que el Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja haya alcanzado su trigésima edición. "No hay tantas cosas en la ciudad que puedan decir que se han mantenido durante tantos años. No nos queda más que felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por este éxito, que lo sentimos como un éxito nuestro porque va de la mano del golf municipal y del Patronato Deportivo", dijo Moriyón, que resaltó que en "Asturias y en Gijón existe mucha afición por este deporte y así lo entendió el Ayuntamiento con la creación y la potenciación de este campo".

En esa misma línea se mostró Pañeda, que incidió en que "es el buque insignia de los que se organizan en este campo". "Es un modelo muy divertido y por ello esperamos que se siga repitiendo otros treinta años más", expresó.

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, un asiduo competidor del torneo, aplaudió que "este torneo da la posibilidad de jugar en parejas". "El golf es un deporte muy individual y poder hacerlo con un compañero permite que no exista tanta presión y todos puedan sacar su mejor juego", relató Barcia, que reivindicó que "este es, probablemente, el mejor torneo por parejas que hay en Asturias". "Da la oportunidad a mucha gente de fuera de Gijón que está aquí durante la Semana Grande a venir y jugar en familia, incluso nietos con abuelos. Hay pocas opciones para pasarlo así de bien y eso hace que la gente juegue más alegre y arriesgue un poco más para poder conseguir los grandes premios", aseveró. Por su parte, Enrique Álvarez, el director de banca privada de Unicaja Banco, que un año más fue el principal patrocinador del evento, destacó el "éxito de participación".

El XXX Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, está patrocinado por Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Motorbox Gijón, Coral Golf, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias.

Clasificación:

1ª Pareja día 6: José Luis Arboleya Pandiella y Abril Arboleya García, 41 puntos. 1ª Pareja día 7: Gabino Jove Rodríguez y Juan Carlos Ruiz Morales, 45 puntos. 1ª Pareja día 8: Inés Fernández Alonso y Manuel Fernández Montes, 43 puntos. 1ª Pareja día 9: Eva María Fernández Megido y María Velasco Fernández, 47 puntos. 1ª Pareja Sub-21: Gabriela Gallart Noval y Valentina Gallart Martínez, 40 puntos.

3ª Pareja de 2ª: Guillermo Mori Zabala y José Ramón Flórez Velázquez, 42 puntos. 3ª Pareja de 1ª: Juan M. Alonso Riesgo y Francisco Nebreda Raurell, 42 puntos. 1ª Pareja Senior: Mario Muñiz Antuña y José Antonio Coya Calvo, 42 puntos. 2ª Pareja de 2ª: Carlos Castaño Rivero y Ángel Pedro González Castellanos, 42 puntos. 2ª Pareja de 1ª: Luis García-Conde Urquijo y Javier Larrinaga de Luis, 42 puntos. 1ª Pareja de 2ª: Gabino Jove Rodríguez y Juan Carlos Ruiz Morales, 45 puntos. 1ª Pareja de 1ª: Inés Fernández Alonso y Manuel Fernández Montes, 43 puntos.

Pareja Ganadora Scratch: Daniel Granda González y Álvaro Huidobro Liñero, 41 Puntos.

Pareja Ganadora Absoluta del XXX Torneo de Golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja: Eva María Fernández Megido y María Velasco Fernández, 47 puntos.