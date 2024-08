El Urriellu sigue siendo la meca del alpinismo español: "No hay nada igual en el mundo"

El Urriellu es, "sin duda la montaña más mítica, y lo seguirá siendo siempre, da igual los años que pasen", augura. "Abrió la historia de la escalada en España y hoy sigue siendo destino de escaladores de aquí y de fuera", dice. Tanto es así que quieren subir "miles de personas que ni son escaladores ni quieren serlo. Solo que les hace ilusión. Normal", añade. Incluso hay quien va a la vega de Urriellu solo para contemplarlo: "Es tan mastodóntico que impone. Solo verlo es un disfrute", concluye.

El Picu Urriellu, al que muchos conocen como Naranjo de Bulnes, y al que la mayoría de los montañeros llama simplemente "el Picu", ha sido escenario de algunas de las mayores gestas de la escalada en el mundo. La primera, hace ahora 120 años, cuando Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, "El Cainejo", llegaron por primera vez a una cumbre hasta entonces considerada inexpugnable, armados únicamente con una cuerda; el primero, en alpargatas, y el segundo, descalzo. Pero el Urriellu también ha sido protagonista de grandes tragedias, de muchas muertes, la primera hace casi un siglo, en 1928, cuando se precipitó al vacío Luis Martínez, "El Cuco". Algunas de las vías de mayor dificultad del mundo se abrieron en esa impresionante mole de 600 metros, en ocasiones después de verdaderas hazañas, como pasar muchos días, con sus noches, suspendidos en la pared, hasta 69 en una ocasión, cuando los murcianos José Luis García Gallego y Miguel Ángel Díez Vives, en 1983, abrieron "Sueños de invierno", en la temida cara Oeste del Picu.

La pregunta, ciento veinte años después de la proeza de Pedro Pidal y El Cainejo y hasta la que se acercan unas 80.000 personas en verano, es si el Picu sigue siendo la cumbre mítica del montañismo español. Nadie mejor para responder que quienes lo conocen a la perfección, los que han dedicado buena parte de su vida a escalarlo, la mayoría de ellos, guías de alta montaña. Hay unanimidad en las respuestas y gran variedad en los adjetivos dedicados a esa montaña, emblema de Cabrales y de Asturias.

Bernabé Aguirre -derecha- y Xuacu Álvarez, también en la cima. / LNE

Bernabé Aguirre ha escalado el Urriellu más de 700 veces, la primera en 1976. Tiene 66 años y fue uno de los pioneros de los grupos de rescate de la Guardia Civil e instructor en la Escuela de Montaña de Jaca. ¿Examen final? Subir al Picu. Asegura que es "el icono de las montañas en España y en el mundo, una de las cinco más bellas del planeta, un pico elegantísimo de ver, el ‘picu’ por excelencia". Continúa siendo también "un reto" para todo escalador que empieza "de cualquier parte del mundo". Además de a Pidal y "El Cainejo", destaca a Alfonso Martínez, el guía más famoso del Urriellu y "el gran artífice de que fuera divulgado por todo el mundo, el que lo dio a conocer".

Tito Claudio en la cumbre. / LNE

"Tito" Claudio Sánchez destaca que el Picu tiene "una gran tapia", la cara Oeste, que solo los elegidos y los intrépidos pueden abordar. "El Picu te pone como una bomba atómica", afirma. Es una montaña "fascinante, la más bonita del mundo". Tiene 70 años y en su día, cuando parecía que "todo lo de fuera era mejor", se empeñó en demostrar que los escaladores asturianos estaban a la altura de los más grandes. Abrió cinco vías en el Picu, varias de las cuales se cuentan entre las más difíciles del mundo. Su pesar, que los Picos se han masificado, que el Urriellu está "acribillado de taladro", con muchas vías "desgastadas de tanto zapatear", que la cara Sur es ya "una vía ferrata", y que "ni el parque nacional (de los Picos de Europa) ni el Principado controlan nada".

Erik Pérez en plena ascensión. / LNE

Erik Pérez subió por primera vez al Picu con 14 años, hace medio siglo. Es el guía de montaña en activo más antiguo de los Picos Europa y uno de los más reputados del mundo, pues guía en diferentes lugares del mundo, entre ellos el Himalaya. El Picu es "la montaña más significativa del alpinismo español", "una cumbre mítica", "el tótem de la escalada de dificultad en España", "el desafío". Todo escalador español tiene como referencia subir al Picu, "al menos, una vez en la vida". Él lo ha hecho 338 veces, según sus cálculos. Quizá su característica más especial es que estamos ante "la única montaña española a cuya cumbre solo se puede llegar escalando". No hay posibilidad de llegar solo trepando.

Fátima Gil, embarazada de seis meses, en el "furacu" que une las vías "Amistad con el Diablo" y "Cepeda". / LNE

Fátima Gil protagonizó junto a Vicky Vega la primera cordada femenina por la vía "Pilar del Cantábrico", de las más bellas, difíciles y emblemáticas del Picu. Tres días y dos noches les costó la conquista, escalando de madrugada, soportando una tormenta eléctrica... Con seis meses de embarazo, la madrileña hizo la "Amistad con el diablo" y casi no entró por el "furacu" que enlaza con la "Cepeda". Fue su última ascensión al Picu (suma unas treinta), hace tres años. Ahora tiene 30, y la próxima vez subirá con su hija, Sofía. ¿El Urriellu? "Una montaña mítica, preciosa, la más bonita. No conozco ninguna igual. Y cuando de repente, tras una curva, te la encuentras de frente, dices ‘¡guau!’, impresionante". Eso desde el punto de vista estético, para los escaladores, "increíble. Sigue siendo un reto. La cara Oeste siempre lo va a ser", augura.

Vicky Vega, sevillana de 36 años, sintió hace 18 que quería escalar el resto de su vida. En 2011 subió por primera vez al Picu (también estaba Fátima) y la impresionó tanto verlo que la dejó "sin palabras". Guardia Civil de montaña, ha subido por sus cuatro caras y ha hecho algunas de las vías más difíciles. Su última escalada, en mayo de 2023. Ahora está lesionada y siente que ya necesita "cuerda". Así que en cuanto pueda volverá al Urriellu, una montaña "mítica sin duda. Para ser buen alpinista tienes que pasar por el Picu. Es el examen a superar", afirma. Y para los que empiezan a escalar, "una meta, un objetivo, un sueño".

Miguel Ángel García Gallego, en 1974, en la cumbre del Urriellu tras abrir la segunda vía por la cara Oeste, "Directísima invernal". / LNE

Miguel Ángel García Gallego, "El Murciano", lleva toda la vida en el monte, desde que tiene uso de razón, pues a los 3 años ya empezó a escalar con un tío suyo, y a los 13 "en terreno difícil". Ahora tiene 73. De "Murcia, paraíso vertical", se fue al Urriellu, "la piedra filosofal del montañismo español", la montaña "más contundente" y de "mayor dificultad de Europa". La cara Oeste tiene "un interés monstruoso, es el monolito más extraordinario de España... y de Europa", asegura. Por eso "las mejores cordadas del mundo, la élite de la escalada de dificultad viene a repetir las grandes rutas". Él, que ha abierto rutas en los cinco continentes, está orgulloso de haber inaugurado tres de las más difíciles en el Urriellu; su hermano José Luis, seis; y su otro hermano, Juan Carlos, cinco. Con 18 años hizo la mítica "Rabadá-Navarro". Comenta que el Naranjo sigue "en su sitio", es "first class" y "el mundo sabe que es un paso obligado de la alta dificultad".

Los hermanos Pou, Eneko -izquierda- e Iker, con el Picu al fondo. / LNE

Eneko e Iker Pou, vitorianos, consideran el Urriellu su "segunda casa". Allí han abierto vías que figuran en los libros de montaña; por ejemplo "Orbayu", que en su momento fue la vía más difícil del mundo; "Zunbeltz" en libre en 2003, que sigue sin repetirse, y, con la mallorquina Neus Colom, en 2016, liberaron "Marejada Fuerza 6". Han subido unas 40 veces al Picu y por las cuatro caras. Es "una montaña mítica, carismática y emblemática, que no en vano figura en el emblema de la Federación Española de Montaña", señala Eneko, de 50 años, que la escaló por primera vez, con su hermano, tres años menor, en 1992. "Es una de las grandes montañas europeas, por eso la elegimos para el proyecto ‘7 paredes, 7 continentes’", expone. "Es una superjoya, que impresiona. Tiene magia". ¿Un pero? Que ya está "bastante trillado y cada vez es más difícil sacar un conejo de la chistera". Pero lo van a intentar... este año.

Cipri López -primero por la izquierda- en la boda celebrada en la cumbre del Picu. / LNE

Cipriano López, "Cipri", nació en Sotres (Cabrales) hace 54 años y desde niño le tiró la montaña. Ha llegado unas 400 veces a la cumbre del Picu, que a su juicio es "el símbolo de la escalada en España y en Europa". Es "la montaña mítica de España, un monolito, una pared vertical con vías de todo tipo, clásicas, de alta dificultad... Lo tiene todo", subraya. "Los Alpes no tienen un Naranjo de Bulnes. Parece hecho a posta, esculpido, con esa forma tan peculiar", indica. Apunta que para la gente que empieza a acercarse a la montaña, el Picu es "el reto". Y para los cabraliegos, "algo especial". Aunque también se dedica a otros menesteres, sigue guiando, y recuerda anécdotas como la que vivió en 2017, cuando llevó a una pareja, a los testigos y al oficiante hasta la cumbre del Urriellu para celebrar allí una boda.

Fernando Calvo -derecha- junto a Pedro Udaondo, ya fallecido. / LNE

Fernando Calvo, ovetense con ascendencia llanisca, se enganchó a la escalada de chaval, en salidas con un grupo de montaña junto a unas tías suyas. Subió por primera vez al Urriellu con 15 años, junto a Erik Pérez y a unos críos de Estados Unidos que habían venido a aprender español. Después lo habrá escalado unas 350 veces más. Ahora sube menos, porque trabaja en el grupo de rescate de Bomberos de Asturias. En su opinión, el Picu es "el hilo conductor del montañismo español", pues a través de su historia se puede ver "cómo fue evolucionando el alpinismo en España". Y en el mundo, porque los mejores escaladores del planeta acaban visitando el Picu, "ya que tiene suficiente personalidad para que todas las ‘estrellas mundiales del rock’ quieran pasar por aquí", destaca. Otra característica única: ofrece "todo el abanico de dificultades, desde vías sencillas a las muy difíciles", explica.

Juan Carlos Chamoso, en primer término, con el Picu al fondo. / LNE

Juan Carlos Chamoso apunta sobre el Picu que es "un monolito de roca de muy buena calidad, que solo puede subirse escalando, y la cara Oeste, una pared de 600 metros que impresiona solo con verla". Natural de Salamanca, tiene 64 años y llegó a los Picos de Europa para quedarse en el año 1982. Vive en Sotres, a un paso del Urriellu, montaña que ha escalado hasta ahora más de 350 veces, "por todas las caras y por muchas vías". Destaca que hasta hace poco el Picu ha sido "muy conocido", y no solo en el mundo de la escalada y el montañismo, sino en ámbitos muy alejados. Quizá durante mucho tiempo concentró a los escaladores más importantes del mundo. ¿Ahora? "Ahora noto que entre ciertas generaciones –las más jóvenes– que está cayendo en el olvido, a no ser que sean muy escaladores". Ocurre que enfrentarse al Urriellu fue en su momento "un reto", y conquistarlo, "una gran hazaña", sobre todo para los jóvenes, pero ahora quizá ya no lo sea tanto. Sigue escalando y sigue ejerciendo como guía, y si tuviera que definir al Picu con una palabra sería, el "monolito".

Bernabé Aguirre echando sidra en la cumbre del Picu. / LNE

Joaquín Álvarez, "Xuacu", lleva la montaña en los genes: pertenece a una familia de escaladores, esquiadores, guardas y guías. Empezó a escalar a los 8 años y cuando, con 20 años, conoció a Erik Pérez y a Fernando Calvo, descubrió a lo que se quería dedicar. Ejerce como profesor de esquí en invierno y como guía en verano. En el verano de 2016 subió 54 veces con clientes al Urriellu, lo que supuso el récord histórico absoluto. Es sobrino de Tito Claudio y a sus 40 años ya ha protagonizado varias hazañas; la última, este mismo año: la primera invernal asturiana de la historia en solitario al Urriellu por la vía Pidal-Cainejo.

El Picu es, según Xuacu Álvarez, "la cumbre que más ambiciones despierta en toda la geografía española. Es la gran torre, donde las sucesivas generaciones de montañeros de todos los rincones, han reconocido a la montaña más desafiante del país". Destaca que también las nuevas generaciones siguen acudiendo "al encuentro de este agreste rincón de nuestra Asturias para dejarse envolver por su magia". Añade que, como "heredero de la tradición del guaje en los Picos de Europa", no puede más que sentirse "orgulloso de preservar esta dedicación inseparable ya de nuestra cultura".

Martín Moriyón, en plena escalada. / LNE

Martín Moriyón, gijonés residente en Cangas de Onís, tiene 42 años, y subió por primera vez al Urriellu con 20 años. Según sus cuentas, habrá coronado la más conocida montaña de los Picos unas 270 veces. ¿Qué tiene el Picu? Según indica "la atracción de lo inaccesible. Otras lo parecen, pero el Urriellu es la única a la que hay que subir obligatoriamente escalando", destaca. Porque no es cierto que por la cara Sur haya una ruta que se puede seguir trepando. "No es cierto. Vayas por donde vayas, hacen falta cuerdas, seguros... protegerte. Y hay que bajar rapelando", señala.

Suscríbete para seguir leyendo