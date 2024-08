Otro lío entre la Federación Española de Piragüismo y la Asturiana: "Perjudican a los piragüistas asturianos"

Nueva polémica entre la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) y la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias (FPPA). La disputa, esta vez, orbita en torno a la convocatoria anunciada ayer por la RFEP para el grupo de tecnificación de sprint para la próxima temporada, a desarrollar en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona y para la que dicho organismo había asegurado la concesión de dieciséis plazas.

El problema parte, según la versión de la Federación Asturiana, de que son diez y no dieciséis las plazas estipuladas por convenio, por lo que considera, según difundió en un escrito el ente federativo liderado por Miguel Gallo, que dicha convocatoria "impide que la federación asturiana pueda complementar con más asturianos la convocatoria de la RFEP, perjudicando los intereses de los deportistas asturianos".

"La RFEP -expone el comunicado- ha realizado la convocatoria sin reunir a la Comisión Técnica que debe aprobar dicha convocatoria, formada por miembros de la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, RFEP y FPPA por lo que la convocatoria carece de toda validez". En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, el presidente Miguel Gallo asegura haber recibido como una "sorpresa" la convocatoria de dieciséis piragüistas para el grupo de tecnificación cuando la RFEP sabe "perfectamente" que "el presupuesto da para repartir diez becas: cinco a hombres y cinco a mujeres".

Gallo apunta directamente al asturiano Primitivo Vega, asesor legal de la RFEP, como responsable de los múltiples litigios que han ido surgiendo en los últimos meses entre ambas federaciones. "Primitivo Vega, según me dice gente de la propia RFEP, ha dado orden de no intervenir en nada que tenga que ver con Asturias. Entonces, yo entiendo que eso se le permite y que la Federación Española está desgobernada". El presidente de la Federación Asturiana considera que a Vega le mueve el "rencor" por los meses que pasó en la FPPA y le acusa de "perjudicar a los deportistas asturianos" con sus decisiones. "Es él quien ha ordenado estas becas", concluye.

El expiragüista parragués Javier Hernanz, actual presidente de la RFEP, tiene una visión diametralmente opuesta del asunto. Según su relato, las federaciones territoriales nada tienen que ver en el convenio que rige el programa de entrenamiento en Trasona al que alude Gallo, sino que este se firma con el Consejo Superior de Deportes (CSD), la RFEP y la Dirección General de Deportes de la comunidad en cuestión, en este caso la del Principado de Asturias, por lo que no concierne a la FFPA. Hernanz dice no entender la queja de la Federación Asturiana cuando la RFEP, sostiene, tiene acordado con las partes competentes que son 16, y no 10 como asegura la Federación Asturiana, los deportistas que pueden participar en esa convocatoria: ocho chicos y otras tantas chicas, con la presencia asegurada de dos palistas asturianos.

"Estamos junto con el CSD y la Dirección General de Deportes financiando programas de entrenamiento en Asturias, en los que, además, como es lógico, incluimos a dos asturianos. La Federación Asturiana debería estarnos agradecida", tercia Hernanz, que acusa a la dirección de la FFPA de querer "hacer política con los deportistas". Sobre las acusaciones vertidas por Gallo acerca del ascendente de Primitivo Vega en la RFEP, Hernanz es rotundo. "Primitivo es el abogado que se encarga de negociar los convenios con todas las comunidades", zanja.

