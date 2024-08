"Es un sueño haber ido, pero esperaba más de los Juegos y de mí mismo"

Ha pasado unas semanas muy intensas, pero ahora Arbidel González (Las Vegas, Corvera, 2002) puede disfrutar de unos días de vacaciones. El corverano, una de las grandes joyas de la natación española, debutó hace unas fechas en unos Juegos Olímpicos y, según explica el mismo, se ha quedado con un sabor de boca agridulce. A pesar de cumplir con su objetivo mínimo, que era pasar a la semifinal de los 200 metros mariposa, no consiguió pelear por hacerse un hueco en la final. Ahora no quiere aún oír hablar de Los Ángeles 2028, algo que queda muy lejos, y prefiere centrarse en retos más cercanos, con varios mundiales en el punto de mira.

–¿Qué tal ha sido su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos?

–Sinceramente, me lo esperaba mejor. Tenía muchas expectativas, porque los Juegos siempre piensas que va a ser todo genial y bien organizado, pero la realidad no es para tanto. Está bien, pero no tanto como parece desde fuera. Es diferente.

–¿A qué se refiere?

–La Villa Olímpica pensaba que sería más grande. Para la organización de las comidas era un poco caótico, había muchas colas, todo era muy lento… El transporte también era malo, nosotros nos teníamos que mover en el transporte público. No me quiero quejar, porque ha sido una gran experiencia, pero pensaba que todo sería mejor.

–¿En la villa podía descansar? Siempre está el rumor de que las camas son de cartón.

–Puedo confirmar que es verdad, pero son cómodas. En ese aspecto fue todo muy bien.

–París 2024 ha sido su debut en unos Juegos. ¿Qué sabor de boca le deja?

–Estoy contento, porque al final son unos Juegos, pero me hubiese gustado hacerlo mejor. Estoy satisfecho porque he llegado y y he competido, pero me esperaba algo más de mí mismo.

–Al final se quedó en las semifinales.

–Era el objetivo mínimo, quería entrar en las semifinales y luego, allí, tratar de hacer mi mejor marca, porque eso podría conllevar entrar en la final. Estoy contento por haber llegado a las semifinales, era el objetivo mínimo que me había marcado, pero me hubiese gustado haber competido mejor para tratar de colarme en las finales.

–Por lo menos ahora siempre podrá decir que ha sido olímpico.

–Por esa parte estoy muy contento, es un sueño llegar a unos Juegos Olímpicos.

–¿Qué planes tiene de cara al futuro?

–Ahora mismo solo pienso en descansar y desconectar un poquito. Luego, iremos poco a poco. Tengo muchos retos por delante.

–¿Qué competiciones hay a la vista?

–En diciembre tengo el Mundial de piscina corta, para el que ya estoy clasificado. En julio también tengo el Mundial de piscina larga, que se celebra en Singapur. Y luego están también los campeonatos de España.

–Supongo que su móvil habrá vuelto a la normalidad después de unas semanas en las que se llenaría de mensajes.

–Es algo que decimos todos los deportistas, los Juegos tienen un foco mediático mucho mayor que cualquier competición, y es algo normal. Mucha gente me escribía para desearme suerte y preguntarme qué tal me estaba yendo, pero es sobre todo al principio. Ahora todo se ha relajado hasta que lleguen unos nuevos Juegos.

–En septiembre bajará a Madrid para volver a la piscina, pero antes tendrá que parar en Corvera, su lugar natal, donde le han preparado varios homenajes. La piscina de Las Vegas llevará su nombre, además de que tendrá una placa en el "Paseo de los Olímpicos" del concejo.

–Para mí es un gran orgullo y un placer que la piscina de Las Vegas lleve mi nombre, es el lugar que me vio crecer como deportista y donde empecé a competir de forma más profesional. Estoy encantado de recibir un homenaje así.

