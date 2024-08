El mentor asturiano de Lamine Yamal: “Siempre fue un jugador diferente”

Hablar con José Lana (Mieres, 48 años) es hacerlo con todo un campeón de Europa. El técnico asturiano guió a la gloria a la selección española sub-19 en el Europeo disputado este verano en Irlanda del Norte. El camino de Lana hacia el éxito no ha sido fulgurante, sino que ha ido trabajando cada pequeño paso hacia adelante como la hormiguita, poquito a poquito. Su trayectoria arrancó en el Caudal, en 1999, donde lo fue casi todo, desde segundo entrenador a director de la cantera. En 2007, se marchó al Pájara-Playas canario como preparador físico, en virtud de su licenciatura en Educación Física. Luego, regresó al Caudal y ejerció de segundo técnico de Ángel Viadero en Burgos y Racing antes de emigrar a Canadá a trabajar como técnico formativo, su última experiencia antes de recalar en la Federación en 2018, primero como analista técnico y a partir de 2022, cuando tomó las riendas de la sub-15 y la sub-16, ya como entrenador.

–Ya han pasado unas semanas desde la victoria en el Europeo. ¿Sigue en una nube?

–Cuando participas en un torneo de categorías formativas partes con la idea de ganar, pero los objetivos deben pasar por la mejora individual de los jugadores, y, si encima ganamos, pues mejor. La clave es hacer que los futbolistas evolucionen, no la victoria.

–¿Cuál ha sido la clave de su éxito?

–Que los jugadores son muy buenos, eso lo primero, y han sido capaces de evolucionar en aspectos de rendimiento en los cinco años que llevo trabajando con muchos de ellos. El staff, por supuesto, también ha hecho un gran trabajo.

–Entrenó a Lamine Yamal. ¿Cómo fue su experiencia con él?

–Lo tuve en la sub-15 y la sub-16. Lamine es un chaval normal, lo tratamos como a los demás, no hacemos distinciones en cuanto a los objetivos de comportamiento. La verdad es que era muy querido por el grupo, estaba muy integrado. Siempre fue un jugador diferente, capaz de ganar un partido en cualquier jugada y que se adapta con facilidad a los cambios: en el Barça, pasó del cadete al juvenil y al mes marcaba diferencias, lo mismo que cuando llegó al filial. Pensábamos que iba a llegar rápido a la élite.

–¿Han evolucionado las selecciones inferiores su manera de jugar, igual que la absoluta?

–Hemos evolucionado el modelo de juego para ser más competitivos en cada torneo. En campeonatos cortos como los de selecciones, muchas veces son los detalles los que te hacen seguir o quedarte fuera.

–¿Se ve dirigiendo a un equipo de Primera o Segunda División en el futuro?

–Llevo muchos años trabajando en la cantera, pero ya sé también lo que es estar en equipos senior. Llevo en esto 20 años, no pienso en lo que va a pasar mañana, sino en hacer bien mi trabajo en el día a día. Estoy encantado donde estoy, no pienso en otra cosa.

–Defínase como entrenador.

–Eso tendría que decirlo la gente. La propuesta que me gusta es llevar el paso del partido a través de la posesión y ser buenos también en las transiciones y a balón parado.

–Hablaba antes de la evolución del modelo español.

–Tenemos un modelo de base, pero lo evolucionamos todos los años para, como le decía antes, ser más competitivos. Desde la sub-14 hasta la absoluta, somos equipos capaces de dominar con el balón, pero también de ser verticales si hace falta. Tenemos que ser buenos defendiendo en bloque medio y bloque bajo, en el balón parado... dominar muchos aspectos del juego es lo que te hace ser competitivo.

–Su etapa inmediatamente anterior a llegar a la Federación fue en Canadá. ¿Qué hizo allí?

–Me llamaron para entrenar a varios equipos en el mismo club: dirigía a tres y colaboraba con otros.

–Hasta que llegó a la Federación.

–Estando en Canadá, me comentaron la opción de mandar un currículum a la Federación. Lo mandé sin mucha esperanza, me llamaron para la entrevista y me contrataron.

–Ha pasado ya un tiempo, pero se acordará de sus inicios en el Caudal.

–Fue una etapa de mucho aprendizaje para todos los que estuvimos allí en aquella época, éramos como una gran familia. No se puede estar más a gusto que en casa.

–Volviendo al presente, ¿a qué jugadores de las selecciones inferiores debemos seguir con mayor atención?

–Hay mucho talento, jugadores que seguro que tendrán un futuro muy grande con nosotros, pero hay que ver cómo evolucionan porque todavía son críos y están aprendiendo a ser futbolistas. Todos tienen la opción de acabar siendo grandes profesionales.

–¿Cómo pinta el futuro de los jóvenes jugadores asturianos?

–Tenemos un montón de asturianos en las prelistas, de futbolistas que están aún jugando en la región y otros que se han marchado. Lo que pasa es que venir a una de nuestras listas definitivas de 20 es muy difícil, pero, en proporción, Asturias es una de las comunidades que más jugadores aportan en las prelistas.

