Los hermanos González de Zárate prolongan el dominio de los jinetes vascos en Gijón

La representación vasca en el Nacional cinco estrellas que se está disputando en el Club Hípico Astur solo está dejando las migajas para el resto. En la segunda jornada del concurso se impusieron en tres de las cuatro pruebas disputadas, reeditando los éxitos del viernes.

Ayer los protagonistas fueron los hermanos González de Zárate. Kevin se impuso en las pruebas de 1.30 y 1,40 y Álvaro lo hizo en la grande del día. El triunfo en esta prueba, de baremo "Dos fases especial", lo logró con "Casa Diva Ps" en tiempo en la segunda fase de 36.57 segundos. Durante muchos minutos mandó con "Ebane du Mesnil", pero fue superado por varios jinetes. No obstante, a Álvaro le quedaba la opción de "Casa Diva Ps" y no la desaprovechó, recuperó el liderato por delante de Álex Codina con "My Passio Vd Donkhoeve" y de Mariano Martinez Bastida con "Action Force".

La jornada se inició a las 8.30 de la mañana con la prueba de 1,20 de altura y baremo "Dos fases espacial", que contó con la participación de 82 binomios y en la que se produjo un doblete cántabro. El vencedor fue Nicolás Cobo montando a "Xanadu De Olid", que completó la segunda fase sin derribos en un tiempo de 29.39 segundos. Tras él, Ana Fernández con "Chica Du Buisson Z" en 30.97 y el vasco Ekain Azkárraga sobre "Ugo Du Grand Moulin" en 32.35 segundos.

La segunda prueba del día fue un baremo "A con cronómetro" sobre 1,30 de altura y 85 participantes. El vencedor fue Kevin González de Zárate con "Cisne Ek": fueron los más rápidos en completar el recorrido sin penalizar, 56.29, por delante de la también amazona vasca Amaia Ucelay, que, montando a "Diamand Du Breche", empleó 58.33. Tercera fue la cántabra Celia Cobo con "Loek" en 58.91. Kevin y Amaia prolongan la racha de excelentes resultados de la representación vasca en el Chas.

Sobre la altura de 1,40 y baremo "Dos fases especial" tomaron parte 62 caballos y para no romper la tónica del concurso Kevin González de Zárate se hizo con la victoria montando a "Urban Des Grezils" tras completar las dos fases sin derribos y en un tiempo en la segunda de 39.18 segundos. En esta ocasión el asturiano Guillermo González rompió el dominio vasco al clasificarse en segunda posición con "Fast Day Vdl", a tan solo 23 centésimas del vencedor. Los puestos tercero y cuarto también se fueron para el País Vasco con Pello Elorduy y "Fastourel D&Or" y Álvaro González de Zárate con "Casaleón".

En la jornada de ayer hbo 268 salidas a pista. Hoy finaliza el concurso con el Gran Premio de las ligas Oro y Plata.

