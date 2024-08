Javi Rozada, entrenador del Avilés, tras la victoria ante el Praviano: 'La semifinal contra el Marino va a ser un buen espectáculo'

Javi Rozada, entranador del Avilés, analizó la victoria de su equipo ante el Praviano para pasar a las semifinales, donde les espera el Marino, un encuentro que espera que sea "un buen espectáculo"

Análisis del partido. «Hemos ido de más a menos. Nos costó entrar, en el primer tiempo dimos muchos pases atrás y horizontales, sin mirar las demás líneas. Fuimos perdiendo la concentración y no acabamos de encadenar jugadas. Nos costó. En la segunda mitad salimos con otra actitud y estuvimos mejor».

Debut goleador de Javi Cueto. «Está donde hay que estar en el área, para esto lo hemos traído. Es un jugador intuitivo, como se vio en el segundo gol. En el primero ha hecho un buen recorte para anotar. Es un delantero al que tenemos que apretar para que siga haciendo esto».

Las semifinales, el domingo contra el Marino. «El Marino es un buen equipo, tiene jugadores que conozco. Ha hecho una plantilla muy buena y compensada, seguro que va a ser un partido de nivel. Es un encuentro entre dos equipos de Segunda Federación que creo que van a estar arriba, vamos a competirlo. Seguro que va a ser un buen espectáculo».

Momento del equipo. «Estamos evolucionando. Hugo algún jugador que ha llegado tarde y la salida de Miguel Sierra se ha notado, porque hemos perdido el hombre que nos daba estructura por banda derecha, metiéndose por dentro. Veo bien al equipo, la idea va a más y los jugadores cada vez están mejor y más convencidos. Ahora queda preparar el partido del mingo, que va a ser como una prueba de liga por el rival, y luego a preparar la competición».

Faltan fichajes. «Los tiempos no depende de Miguel Linares. Si no se hubiese esperado no hubiésemos podido fichar a un delantero como Javi Cueto. Tanto él como Antonio Cruz siempre miran primeras opciones. No pudo ser en la primera quincena de agosto, pero estoy seguro de que se va a cerrar bien la plantilla. Faltan por venir dos jugadores, que creo que vendrán, para con ellos tener ocho futbolistas en las posiciones de arriba».

El derbi comarcal, en el Suárez Puerta. «Siempre es agradable. La gente aquí empuja, ya se vio en la eliminatoria contra el Manchego. Ojalá el domingo, que ya es finales de agosto, la gente venga a ayudarnos, porque es un partido bueno de Copa Federación. El club tiene mucha ilusión puesta en el torneo, por eso pone el campo, y espero que la afición venga y se enganche con el equipo. Lo dije cuando terminamos la eliminatoria contra el Manchego, lo que hagamos esta temporada va a depender mucho de la afición, porque nos va a ayudar a ir de la mano para conseguir grandes retos».