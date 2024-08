Osky y Soler, dos de los fichajes del Avilés, muestran su ambición con la Copa Federación: "Queremos ganarla"

El Avilés ha revolucionado su defensa durante este verano y dos de los nombres que han llegado han sido los de Soler y Osky. Responden a perfiles diferentes, el primero un lateral derecho con amplia experiencia mientras que el segundo juega en el perfil contrario y tan solo tiene 20 años, y llegan al Suárez Puerta con ambición y ganas de cumplir los objetivos del club. «Queremos jugadores que quieran crecer, que tengan la frescura necesaria para hacer un buen año y no pretendan quedarse, ser como funcionarios», señaló Miguel Linares, director deportivo del club.

Sobre Soler, el jienense destacó su capacidad ofensiva además de su amplia experiencia en el fútbol español. «Buscábamos mucha presencia ofensiva, un jugador con recorrido y capaz de recorrer grandes distancias», reconoció Linares, que cree que el valenciano se puede complementar a la perfección con Callís, otro de los fichajes para el puesto de lateral derechos, ya que tienen «diferentes características para entenderse sobre ellos». «Osky es un jugador con mucho potencial y que para su edad lleva muchos partidos en la categoría. Está aquí para seguir creciendo y dar pasos importantes», apuntó el director deportivo sobre el defensor asturiano, al que definió como un futbolista «con gran potencial ofensivo, capacidad para pisar campo contrario y que defensivamente va mejorando año a año».

El propio Soler reconoció que la figura de Linares fue muy importante a la hora de tomar la decisión de defender los colores del Avilés. «Ya había hablado con él el año pasado, cuando él estaba en el UCAM. Este verano me volvió a llamar nada más terminar el play-off con el Numancia, tanto él como mi amigo Natalio. Vi que Linares vino de lejos y ya me imaginaba que este era un proyecto ponente», confesó el valenciano, que cree que los blanquiazules «tienen todo para seguir creciendo. «Venía de un año difícil a nivel personal y quería estar en un sitio que se me valorase y ser feliz», comentó el lateral, que reconoció sentirse muy cómodo en la ciudad, donde reside con su novia.

Soler debe pelear el puesto con Callís, una de las sensaciones de la pretemporada avilesina, algo que cree que genera una «competencia bonita y sana». «Es lo más bonito del fútbol, ponérselo difícil al míster a la hora de elegir. Somos complementarios, incluso podemos jugar uno por delante y otro detrás. Juntos trabajaremos para llevar al Avilés a lo más alto», subrayó el defensor, que se mostró motivado para el derbi comarcal que tendrá que disputar este domingo contra el Marino. «Va a ser el último test antes de jugar la liga. El club quiere hacer cosas importantes, por lo que nos los vamos a tomar como un partido de liga. Queremos ilusionarnos y pasar a la final de la Copa Federación», sentenció.

El que no podrá ayudar a sus compañeros en el duelo ante el Marino es Osky, que se está recuperando de unas molestias, aunque indicó que estará animando desde la gana, ya que «todos queremos ganar la Copa Federación». Linares también jugó un papel importante a la hora de que decidiese unirse al Avilés, ya que «la confianza y ganas que tuvieron hicieron que me sintiese valorado». Además, tener familia en la villa y seguir cerca de casa ayudó a tomar la decisión.

La lesión que sufre no le está permitiendo completar la pretemporada que le hubiese gustado, pero el ovetense espera estar preparado para el inicio de liga, que será el próximo 1 de septiembre ante el Coruxo. «Quiero cumplir los objetivos del club y, a nivel personal, crecer como futbolista. Mi objetivo en el largo plazo es crecer como futbolista, es el sueño de toda persona que se mete en este mundo», indicó Osky, que destacó la buena relación que tiene con su competencia para el puesto de lateral izquierdo, Viti. «Es un buen futbolista, una muy buena persona que me está ayudando mucho», finalizó.