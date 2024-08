De la tragedia y la pobreza extrema a los Juegos de París: "No dejó nada atrás en su país"

Mariam Eniola Bolaji (Ibada, Nigeria, 18 años) posa sonriente entre volantes para la foto en el pabellón de El Cristo. Está pasando unos días en Oviedo con motivo del International Summer Camp de bádminton que está teniendo lugar, como cada año, en la capital del Principado. Dice que se lo está pasando muy bien en Asturias. Es una persona que irradia alegría, siempre con una mueca entre simpática y traviesa en la cara. Nada hace intuir en su mirada chispeante la sucesión de tragedias personales ante las que se ha tenido que ir abriendo paso hasta alcanzar una meta que hasta hace apenas unos meses no era ni siquiera imaginable: los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Conviene empezar por el final. Mariam viaja a París este sábado, cinco días antes del comienzo de los Juegos. Y no va de comparsa, ni mucho menos. "Creo que puedo ganar una medalla", expone, convencida. En Francia no estará sola. Le acompañará la persona que le ha cambiado la vida, una que en invierno era una desconocida y ahora es una especie de segunda madre. Se trata de su entrenadora, la vasca Dina Abouzeid. Los caminos de Mariam y Dina se cruzaron en enero de manera insospechada, como todo en esta historia. "Estaba dando un curso para entrenadores en Egipto –recuerda Dina–. Había también un campus con quince jugadores y jugadoras africanos de parabádminton. Una de ellas era Mariam. La vi jugar y pensé: esta chica es un portento físico".

Impactada por el nivel de la nigeriana, Abouzeid quiso saber por qué no competía a nivel internacional. "Me dijeron que se debía a que no tenía recursos económicos –prosigue–. Pero es que jugaba genial. Le pregunté: ‘Oye, ¿sabes que eres muy buena?’, y ella me contestó: ‘Ah, ¿sí? Pues llévame a España’". Dicho y hecho. Mariam se instaló con Dina en Vitoria. Antes de volar a España, la entrenadora inquirió a su nueva pupila: "¿Qué dejas atrás en Nigeria?". Bastó una palabra como respuesta: "Nada".

Mariam Eniola y Dina Abouzeid. / Irma Collín

En su país, Mariam subsistía en condiciones de pobreza. Vivía con su abuela, y el sustento de ambas dependía del trabajo de los otros hijos de la anciana. Los padres de Mariam fallecieron en un accidente de coche cuando ella tenía nueve años. No era el primer varapalo que le daba la vida. Siendo apenas un bebé, mientras gateaba, se le cayó una vela que le calcinó la pierna izquierda, dejándole unas marcas que aún perduran. Con seis años, fue empujada desde una altura considerable, lo que le atrofió una pierna en la que no tiene fuerza, solo le sirve de apoyo. "Ni la llevaron al hospital", lamenta su entrenadora.

Antes de conocer a Dina, Mariam se inició en el que hoy es su deporte gracias a una nueva casualidad. "Empecé jugando al tenis de mesa y, con quince años, el chico que entonces me entrenaba me dijo de probar en el bádminton porque jugaba menos gente y tenía más fácil destacar", explica. "Los primeros seis meses –retoma Dina– se los pasó dando toques con el volante, y los siguientes tres pegándole contra la pared".

Ahora, apenas tres años después de saber del bádminton, Mariam es una máquina de triturar oponentes. Para ir a las Paralimpiadas de París, pese a que nunca había competido internacionalmente, debía destacar en los campeonatos Internacionales previos al torneo. Superó con creces las expectativas: ganó en Dubái, ganó en Egipto, ganó en Vitoria. Todo ello en medio de un proceso de adaptación a una nueva vida a la que poco a poco se va haciendo. "El primer día que fuimos a entrenar al pabellón, me dijo que el grifo no iba. El problema es que había que apretarlo y eso no lo había visto nunca, no entendía cómo funcionaba", relata Dina, que también recuerda la extrañeza de su jugadora cuando le contó que en España la gente se ducha a diario: "Ella en Nigeria lo hacía, como mucho, una vez a la semana porque no tenía agua en casa".

