Miguel Linares, director deportivo del Avilés, analiza los últimos días de mercado: "Tenemos claro lo que queremos"

Miguel Linares analizó los últimos coletazos del mercado del Avilés, del que apuntó que podrían llegar en los próximos días “uno o dos jugadores, no tienen por qué ser dos”. Eso sí, lo que llegue será de un perfil ofensivo que “está ya muy determinado”. “Si analizas la plantilla arriba donde falta alguna pieza, sobre todo por número, no por nivel. En defensa y para el puesto de mediocentro tenemos efectivos, falta algo arriba para terminar de sentirnos cómodos, y estamos en ello”, apuntó el jienense, que no cierra las puertas a nadie en términos de edad. “Estamos preparados para lo que pueda surgir. Quiero nivel, en la misma línea en la que ya hemos incorporado. Tenemos localizado lo que queremos”, aseguró al ser preguntado sobre si los nuevos refuerzos serán senior o sub-23.

Linares también explicó que la salida de Miguel Sierra rumbo al Sevilla Atlético ha alargado los plazos en el mercado, aunque se mostró tranquilo, ya que “se ha demostrado que para traer jugadores de nivel hay que aguantar”. “Es algo que está dando sus frutos”, señaló el director deportivo, que se refirió al caso de Javi Cueto. El blanquiazul reconoció estar contento con la planificación que está llevando, ya que el equipo “viene de muchos cambios y de un play-out que influye a la hora de preparar el proyecto”.

“El balance por el momento es positivo, tenemos los perfiles que queríamos y hemos creado un equipo bastante redondo, que todavía falta por terminar. Queremos darle al míster diferentes alternativas para jugar a diferentes cosas y tenemos enfocado que queremos, solo falta que termine de darse alguna situación”, finalizó.

