Vuelve el "Guardiola" del Oviedo: "No pude decir que no"

"Muy ilusionado" y "con ganas de afrontar los retos de la próxima temporada". Así comienza Jonhattan Martínez su segunda etapa en el Club Bádminton Oviedo, donde estuvo entre 2011 y 2021. El técnico regresó este verano a la entidad ovetense tras un tiempo fuera del bádminton y vuelve con "la única pretensión de construir un proyecto".

Los ovetenses habían descendido al fin de la pasada temporada, pero una renuncia del Granada debido a problemas financieros devolvió al club azul a la máxima categoría del bádminton español, la División de Honor.

Para esta nueva temporada que va a comenzar, la decimotercera consecutiva en la élite, los dirigentes del Oviedo decidieron que la persona correcta para evitar un nuevo descenso era Jonhattan Martínez. Tal y como afirmó Nicolás García, el presidente, en la presentación del nuevo entrenador: "Seguimos apostando por una persona de la casa". Además, García añadió que el técnico es "historia del club y del bádminton asturiano, y es la solución para afrontar los difíciles retos que hay en División de Honor".

Jonhattan Martínez, durante su presentación como nuevo entrenador del Oviedo, no dudó en manifestar la felicidad y la ilusión que le produce estar de vuelta en "el club de su vida". "No cabe duda que estoy muy ilusionado, aquí me desarrollé como entrenador y volver es muy bonito", afirmó Martínez, quien no tuvo ninguna duda cuando recibió la llamada del club. "Como dijo Guardiola: si el Barça me llama no puedo decir que no; y yo digo lo mismo, tampoco le puedo decir que no al Oviedo", añadió el técnico.

El nuevo entrenador de los ovetenses afronta ahora una complicada temporada, que está marcada por la permanencia a última hora del club en División de Honor. "La liga cada día está más fuerte, necesitamos construir un equipo con muchísima solidez", explicó Martínez, consciente de que tuvieron muy poco tiempo para confeccionar la plantilla debido a la falta de tiempo. A pesar de todo, está "contento" con su equipo, que mantiene el núcleo del año pasado y que se reforzó con fichajes internacionales y la vuelta de jugadores importantes.

De cara al nuevo curso, el técnico afirmó que "lo principal es la permanencia y luego establecernos para intentar conseguir los éxitos pasados". "Debemos prepararnos bien ahora y empezar fuerte la temporada", añadió. Para ello, Martínez aseguró que la clave está en "la unión entre plantilla, directiva, familias e incluso afición". Eso y "trabajar, trabajar muy duro".

Jonhattan Martínez no fue el único que se presentó ayer. Al otro lado de la mesa se encontraba Laura Álvarez, quien también regresa al Oviedo tras un año en Pontevedra. Álvarez se mostró "muy contenta" de volver al club en el que se formó. Además, afirmó que va a "entrenar muy duro para hacer los máximos puntos posibles y ayudar al equipo a conseguir los objetivos". La ovetense aseguró que buscarán la permanencia y "de ahí para arriba", a pesar de la falta de fichajes debido al interrogante de saber en qué categoría jugarían.

