"La categoría tiene los mejores nombres en 15 años, pero nosotros vamos a ser un muy buen equipo"

A Javi Rodríguez se le nota feliz con su trabajo, y tiene motivos para ello. El entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto derrocha intensidad, fiel reflejo de su técnico, al que, recién iniciada la pretemporada, se le ve convencido de poder hacer grandes cosas pese a las limitaciones presupuestarias del club.

–¿Cómo de largas se le hecho las semanas de espera hasta volver a entrenar?

–Después de mes y medio de vacaciones, vacaciones entre comillas, uno siempre tiene ganas de volver a la rutina, a lo que más le gusta, que es ser entrenador. Volver con un grupo que es maravilloso y seguir construyendo algo que empezamos el año pasado. He vuelto con muchas ganas de empezar y con mucha ilusión.

–Se le ha tenido que hacer raro confeccionar una plantilla sin tener de interlocutor a Héctor Galán.

–Se le hace raro a todo el mundo estar sin Héctor, es historia del club y una persona fundamental en su crecimiento. Se me hace raro, además, por la relación de amistad que tengo con él. Pero la vida sigue, esto continúa e intentaremos ir al campo del Obradoiro y ganarles. Esa sería la mejor noticia para nosotros, pero a nivel personal le deseo lo mejor porque es un gran tipo.

–Esta vez le ha tocado trabajar con el nuevo director deportivo del club, Íñigo de la Villa. ¿Cómo ha encajado?

–Muy bien. Íñigo es una persona del baloncesto que tiene mucho conocimiento, muchas tablas en su trabajo, y viene con muchas ganas, ilusión y hambre, que es lo que necesita este club. Viene, además, con ideas, que siempre hay cosas que se pueden mejorar, y con predisposición. Su llegada ha sido un gran acierto por parte del club y eso se nota en la plantilla, esperemos que sus aciertos y los míos sean los de todos. Su trabajo durante el verano ha sido primordial.

–De mano se hace raro ver entrenando a tanta gente, quince jugadores. Entiendo que eso se notará en la calidad del trabajo.

–Es importante, ya lo creo que es importante. Lo es tener ocho jugadores del año pasado, lo es que las cuatro incorporaciones estén aquí desde el primer día, que no es fácil, lo es que los chicos del EBA estén con nosotros... Como entrenador, tener a quince jugadores en pista desde el primer día es lo deseado, por cuestiones de rotación, de carga... en el primer mes y medio de temporada es fundamental la aportación de todos y tener quince jugadores desde el primer día habla de que las cosas en el club se hacen muy bien.

–Analicemos la plantilla, marcada por la continuidad. ¿Ha decidido renovar a ocho jugadores por solidificar el bloque o porque les ve margen de mejora individual?

–Creo que el equipo del año pasado era muy buen equipo. Todos fuimos conscientes de que compitió muy bien y que solamente la falta de experiencia hizo que no tuviéramos más victorias, que las merecimos. La idea era mantener el mayor número de jugadores posibles dentro, valga la redundancia, de nuestras posibilidades, y hemos hecho muy buen trabajo. Eso habla muy bien del club y también de los jugadores, que creen en un proyecto, en un club, en el entrenador y en ellos mismos. Los nueves meses de trabajo previo son una ventaja de cara a empezar la temporada. Después está la cuestión de la edad. Para mí es fundamental tener gente joven con ilusión, ganas, hambre... y eso lo tiene la edad, igual que también te da la inmadurez. Trabajar con gente joven, con margen de mejora, y que ese trabajo individual se traslade al colectivo, es una de las señas de identidad del club.

–Preséntenos a los nuevos. Joaquín Valinotti.

–Tanto Chape (Adrián Chapela) como Josep (Pérez) son dos grandes jugadores, y la idea con Joaco era intentar suplirlos en uno solo, que combinara sus características. Además, una de las virtudes que más me gustan de él es su velocidad, su ritmo de ejecución, su timing. Eso nos va a hacer subir un poco el nivel no sé si de energía, pero sí de ritmo. Este equipo está hecho para correr, con gente joven y física, y él será la punta de lanza. Lleva cinco o seis años jugando en Argentina, evolucionando cada día, y ha sido nombrado el jugador con más progresión. Eso quiere decir que está llegando a sus máximos y nosotros queremos aprovecharnos de eso. Pienso que va a ser un gran fichaje.

–Devin Hutchinson.

–Dentro de nuestro estilo defensivo, de mucho cambio, buscábamos un perfil que no fuese el típico anotador pequeño, que fuese un dos y medio por físico y que nos pudiese ayudar no solo en anotación, sino en todas las partes del juego, en el rebote... Y que nos diera más penetración. Igual que pasa con Joaquín (Valinotti), una de las virtudes de Devin es que toca pintura, que es algo que nos faltó el año pasado, y tiene capacidad de desborde. Puede anotar en muchas acciones, no es un tirador como tal, sino un anotador. Y tiene ya experiencia en Europa, no queríamos que todos fuesen «rookies». Desde el primer día vimos que era un perfil de jugador muy interesante para nosotros.

–Ken West.

–Teniendo en Marc y Robert como cuatros, buscábamos un jugador que nos abriese el campo. En los dos últimos años, Ken tiene más de dos triples por partido con un porcentaje del 40 por ciento, y presenta buenos números de anotación. Nos daba igual que fuera rookie o no, lo que queríamos era un cuatro de 2,02 o 2,03 que nos pudiese abrir el campo. Esperemos que pueda hacer ese rol.

–Por último, el cinco, Joshua Nurse.

–Buscábamos un jugador que hiciera defensa agresiva en el bloqueo directo, que pudiera defender el cambio, rehuimos del cinco grande que no estaba en sintonía con lo que es el resto del equipo. Queríamos un cinco móvil, físico, atlético, que corriese el campo, rebotease y nos diese intimidación. Era algo que nos faltaba el año pasado. Y como siempre, que viniese con hambre y con ganas. Teníamos muy claro el perfil, y hemos traído el que creemos que es el mejor teniendo en cuenta nuestras posibilidades.

–Si algo tienen en común los cuatro es que probablemente nunca se han enfrentado a un nivel de exigencia como el que les va a presentar la Primera FEB. Ahora que ya los ha visto en personal, ¿cree que el proceso de adaptación será muy largo?

–Les decía hoy, ¿os estáis dando cuenta de lo que es esta Liga? Ken viene de NCAA 2, Devin y Josh de la segunda lituana, Joaco de la liga argentina, que es muy dura y con muchos viajes... Esta liga es física y complicada, que exige mucho, y va a requerir un proceso de adaptación. Tener ocho jugadores del año pasado puede ayudar a que ese proceso sea más rápido.

–¿Qué papel les reserva a Álex Tirador, Jorge Arias, Pau Sala y Djigui Diarra?

–Son chicos que nos tienen que ayudar, especialmente en el día a día, pero la gente sabe que conmigo cualquiera puede jugar en cualquier momento si se lo merece. Álex es el jugador 12 de nuestro roster, y en el EBA tenemos a Pau, Jorge y Djigui. Su primera función es que nos ayuden cada día a ser mejores, y que eso sea recíproco, que nosotros les ayudemos a ellos, que son jóvenes, en el proceso de crecimiento como jugadores.

–Viendo el mercado de fichajes, parece que la mayoría de los clubes compran en Armani y el OCB tiene que buscar la oportunidad en el rastro del domingo. ¿Cómo se sobrevive en ese escenario?

–Está claro que los jugadores que están formando las plantillas de esta temporada en la LEB Oro son los mejores nombres que ha habido en los últimos 15 años, pero eso no te asegura ser mejores equipos. Por suerte para nosotros, esto al final se trata de quién es mejor equipo, y tengo claro que vamos a ser un muy buen equipo.

–¿Qué expectativas tiene puestas en la Copa España, la competición que sustituye a la Copa Princesa?

–Bueno, es un poco incógnita, es una competición nueva en la que dos de los cuatro partidos se hacen en pretemporada. Tenemos una hoja de ruta durante la pretemporada, que es construir cada día, y esto no la va a condicionar, no es el objetivo número uno del club. Sabemos que son partidos oficiales y trataremos de ganarlos, como hacemos siempre, pero no vamos a hacer nada diferente ni perder la cabeza por ellos.

–El club está en un proceso de transición hacia el Palacio de los Deportes. ¿Se ve ya entrenando allí? ¿Lo comentan en el club?

–Nosotros nos planteamos empezar en Pumarín con nuestra afición, lo otro no depende de nosotros. Solo me puedo centrar hacer el mejor equipo posible y en trabajar cada día donde sea. Ojalá sea pronto en el palacio, pero Pumarín ha sido historia del club y es nuestra casa. Lo echaremos de menos, pero el crecimiento pasa por ir al Palacio, y por llenarlo.

–¿Qué equipo van a ver esos aficionados?

–Lo que hablamos el año pasado, un equipo que compita, que luche, que se entregue, con la calidad que podamos tener. El año pasado creo que el club se sintió orgulloso del equipo, pero la afición más. Eso es lo que la gente exige y lo que yo como entrenador tengo que conseguir, que la gente venga a disfrutar y que se sienta identificada. Ese es el mayor éxito del club en su larga trayectoria, y eso se nota en el ambiente, se nota en las victorias pero sobre todo en las derrotas. Es una afición agradecida y eso depende de nosotros.

Suscríbete para seguir leyendo