Los "alonsinos", las jóvenes promesas del motor asturiano, pisan el acelerador: "Es cuestión de tiempo"

Buena parte del futuro del deporte asturiano huele a gasolina y neumático quemado. Y en los circuitos lo tienen claro. "Muchos de los niños y niñas que compiten hoy en karting serán los que destaquen en el futuro. Por eso, tenemos que formarlos y cuidarlos", asegura Pablo Rodríguez, cofundador, junto a su hermano Diego, de la tienda DPK Store y de la escudería DPK Racing. "El karting es la base del motor y Asturias tiene los ingredientes más importantes para que tenga éxito: uno de los mejores circuitos del mundo donde cada año hace el FA Karting School, pilotos que destacan a nivel regional, nacional e internacional, una federación con predisposición y una gran afición. Es cuestión de tiempo", asegura. "Tenemos mucha suerte por tener grandes campeones y seguramente tendremos muchos más en los próximos años", asegura Rodríguez, con conocimiento de causa. Porque hay motivos para ser optimistas. El día a día, con sus entrenamientos, lo demuestra. Y los resultados en campeonatos lo termina de corroborar. A los nombres de Fernando Alonso, Javier Villa, José Antonio "Cohete" Suárez, Alejandro Cachón o Diego Ruiloba, entre otros, se les puede sumar pronto, por qué no, el de otros jóvenes pilotos que vienen pisando con fuerza el acelerador.

Carlos Cabrero, con su kart de competición. / LNE

Alba Cueva, Enol Ponte, Carlos Cabrero y Adriana Bateta no sólo comparten su pasión por la velocidad. También coinciden en sus objetivos: ser pilotos profesionales. Unos en los ""rallies" y otros en la fórmula, los cuatro sueñan con hacer de su afición su profesión y emular así a su ídolo, Fernando Alonso. Un ídolo que les ha abierto camino, que les ha permitido creer y que, además, explica Rodríguez, rompe fronteras. "Ha conseguido lo imposible. No solamente en Asturias y España ha habido un antes y un después con sus éxitos, sino que, a nivel global, ha demostrado que el talento, la dedicación y el esfuerzo tienen su recompensa", expresa el cofundador de DPK. "Hoy cientos de niños y niñas asturianos sueñan con ser piloto de Fórmula 1 gracias a él". Como sucede, por ejemplo, con la noreñense Alba Cueva.

Porque, con solo 11 años, pocas personas pueden presumir de tener las ideas tan claras como esta joven piloto de karts natural de Noreña. Y mucho menos de ostentar un palmarés como el suyo. "Lo que más me gusta es la velocidad. Quiero llegar a ser piloto de Fórmula 1", confiesa la nueva ganadora del Campeonato de Asturias 2024, cuyo podio, sin embargo, no le es desconocido. De hecho, esta es ya la tercera edición que conquista después de la de 2023 y la de 2021, año en el que también se coronó como la más rápida del Campeonato de Castilla y León. Unos títulos a los que, además, se le suma un segundo puesto en el Campeonato de España 2022 y el hecho de haber "tenido varias participaciones por Europa corriendo en Italia de la mano de DPK", apunta su padre Rubén Cueva, tan orgulloso de los resultados como de la actitud y el trabajo de su hija. "Competir fuera de España es muy chulo. Hay mucho más nivel y es todo más difícil, pero aprendo mucho", afirma Cueva, convencida de que "para mejorar hace falta mucho entrenamiento y mucha afición porque si te gusta todo se hace más fácil". Y no hay duda de que a Alba le gusta el automovilismo. "Mi hermano hacía motor y su hija, que es la prima de Alba y por quien ella empezó con cuatro años y medio, también corría en kart. A mí también me gusta, aunque vengo del ciclismo y nunca hice nada de automovilismo. Como al final, lo que Alba siempre ha querido y quiere es kart, kart y kart te sacrificas y haces todo lo posible para que aprenda, y sobre todo, para que disfrute y se lo pase bien", subraya Rubén.

Adriana Beteta, durante una carrera a principios de agosto. / LNE

Sin embargo, Alba no es la única promesa que tiene más recuerdos dentro de los circuitos que fuera de ellos. Enol Ponte, de 10 años, y tercer clasificado del Campeonato de Asturias, lleva sin bajarse del bólido desde que subió por primera vez a uno con apenas cuatro años. "No me acuerdo muy bien cómo empecé porque era muy pequeño, pero siempre recuerdo estar montado en un kart y de que en los días libres iba a rodar al karting de Pola con otros niños", cuenta el gijonés, con experiencia también en el Campeonato de Castilla y León. A este joven piloto, "la curiosidad de ver a sus amigos rodar y participar en carreras" le animó a dar el paso de competir y darse cuenta de que lo suyo, de una forma u otra, es el automovilismo. "Mi sueño es llegar a la Fórmula 1, pero si eso es muy difícil prefiero ser ingeniero mecánico", dice apoyado por su madre, Natalia González. "Lo único que le pido al futuro de Enol, tanto en el mundo del motor como en cualquier otro aspecto de su vida, es que se lo pase lo mejor posible", opina quien, desde siempre ha sabido, que más tarde o más temprano, su vástago se interesaría por este deporte "que le permite superarse, hacer cada año cosas más difíciles, madurar y disfrutar de su infancia junto a amigos y familia". Porque a Enol la gasolina le corre por las venas. "La pasión del karting le viene heredada de su padre, mi marido, que es un apasionado de los coches. Aunque en la familia mi padre era aficionado al mundo motor también", apunta González. De hecho, tanto es así, tanto interés existe en la familia por la velocidad que Enol no es el único que apunta maneras a los mandos de un volante. Su primo, Carlos Cabrera de 14 años y natural de Gijón, es otro de esos pilotos a tener en cuenta.

De hecho, Carlos, que tan solo lleva 3 años en el mundillo y que entrena única y exclusivamente en el circuito de Fernando Alonso, acaba de subir a lo más alto del podio en el Campeonato de Asturias senior siendo junior superando a "otra gente que tenía experiencia corriendo campeonatos nacionales, por ejemplo", explica muy orgulloso su padre, Juan Manuel Cabrera. "Me inicié en el kart a los 11 años. Un día fui a ver a mi primo al circuito de Pola de Siero, probé por ver qué tal, me gustó y me inscribí al circuito de Fernando. Poco a poco fui ganando experiencia y aprendiendo y, así hasta ahora", cuenta el joven con la mente puesta ya, sin embargo, en el siguiente reto: "mejorar para seguir manteniendo el campeonato de Asturias". Y, por qué no, en el futuro cumplir su sueño de "llegar a la Fórmula 1". Un sueño que no es fácil. Porque el nivel es muy alto y los baches para seguir evolucionando aún más. "Este es un deporte caro no, carísimo. Si quieres competir necesitas tener un poder adquisitivo medio-alto tirando a alto. Es una pena porque son muchos los niños se quedan en el camino con una sapiencia del karting bastante buena", lamenta Juan Manuel verbalizando así el sentir compartido del resto de padres y madres. Sin embargo, aunque el sector del automovilismo de competición es "muy complicado", la progresión y adaptación de Carlos invitan a creer en que los resultados podrían ir llegando. "No sé lo que le deparará el tiempo pero está destacando y creciendo a pasos agigantados para haber empezado tan tarde en los karts. Normalmente comienzan muy, muy jóvenes con 3 o 4 años y, él con 11, lo pillo todo muy bien", señala su progenitor y mecánico.

Enol Ponte posa con su kart en el circuito antes de competir. / LNE

Y es que en el ámbito deportivo, la edad y el currículum de poco sirven si no se posee talento, pasión, constancia y ética de trabajo, algo que demuestran tanto Carlos como también Adriana Beteta de 15 años recién cumplidos. Aunque la natural de Morcín afincada desde hace una década en Mieres descubrió el karting "tarde", en "marzo de 2022" cuando contaba con unos 13 años, ha sabido compensar todo el tiempo perdido. No ha desperdicio ni un solo segundo de más sin subirse a un bólido porque, desde que lo hizo, le encantó. "Siempre estuve cerca del mundo del motor. Mis abuelos corrían y mis tíos y mis padres siguen corriendo en "rallies". Me encanta compartir la afición con mi familia y superarme a mí misma día a día. También me gusta la adrenalina de las salidas en las carreras y la presión de las últimas vueltas", explica confiada en que el karting será, sin duda, la mejor escuela para poder dar el salto a los "rallies" cuando la edad se lo permita. "Mi sueño sería ser piloto de rallies profesional y correr por todo el mundo con un gran equipo", subraya una Adriana que, de momento en sus escasos dos años de competición, suma ya a sus vitrinas un "un campeonato social de Noreña en la categoría x30 junior y buenos resultados en la de cadete".

Suscríbete para seguir leyendo