El final más agónico de la Vuelta se abre paso entre la niebla de Pajares: "En el Cuitu Negru sientes que no avanzas"

El Cuitu Negru regresa a La Vuelta. El 1 de septiembre, "las rampas más duras de Europa Occidental" –así las categoriza el director de la gran competición española, Javier Guillén– volverán a sacudir las bicicletas de los ciclistas de lado a lado. Un coloso más que se suma los ya históricos que acumula Asturias: L’Angliru, Los Lagos... Con un porcentaje medio de inclinación que supera el 13% y rampas con máximas del 25%, los apenas 2,9 km de subida al Cuitu Negru constituyen un rompepiernas que cerrará la decimoquinta etapa de La Vuelta a 1.847 metros de altitud en el concejo de Lena. Antes de llegar a las rampas infernales del Cuitu, los ciclistas ascenderán el Alto de Santo Emiliano, La Colladiella –dos veces– y el Puerto de Pajares en "tan solo" 142 kilómetros de recorrido. ¿Pero cómo es este infernal cierre de etapa? "Es una agonía, sientes que no avanzas", coinciden en señalar los ciclistas más reseñables de la historia del ciclismo asturiano. Entre vacas, telesillas, la altamente probable niebla y una multitud de asturianos y visitantes dejándose la garganta, los corredores echarán el resto para hacer cima en uno de los puertos más explosivos de Europa.

La última gran batalla en las rampas del Cuitu Negru la disputaron Joaquim "Purito" Rodriguez y Alberto Contador en 2012, en la que el barcelonés consiguió mantener el liderato ante los férreos ataques del madrileño. El italiano Darío Cataldo, por su parte y desde la escapada, ganó aquella etapa en 2012. Desde entonces, no se subió el Cuitu Negru en la ronda española.

Dani Navarro, ciclista nacido en Salamanca pero gijonés de adopción, subió el Cuitu Negru en La Vuelta de 2012. En su palmarés destaca una victoria en La Vuelta a España en 2014 con llegada al parque de Cabárceno. "Es una etapa corta y se va a ir desde el principio muy rápido. Cuando subes Pajares, vienes ya muy cansado de toda la carrera y esos tres kilómetros tan duros te acaban de romper. Es un infierno. Cuando estás haciéndolo, lo que quieres es acabar cuanto antes, llegar arriba como se pueda", describe el escalador.

Las apuestas de Navarro para la victoria de etapa están en un escalador puro: "A la llegada al Cuitu Negru, la etapa ya va a estar muy rota así que Roglic, Enric Mas, Mikel Landa... Andarán bien. En rampas tan duras das todo lo que te queda".

Otro exciclista que subió el Cuitu en carrera es Carlos Barredo. Entre los hitos del ovetense, destacan la Clásica San Sebastián en 2009, una etapa en La Vuelta a España 2010 con final en Lagos de Covadonga y un top 10 en la clasificación general de La Vuelta en 2007. Se retiró en 2012, pero, desde entonces, sigue muy ligado al mundo del ciclismo. "La etapa del Cuitu Negru va a depender de cómo estén las cosas en la clasificación general. Teniendo en cuenta que al día siguiente descansan, los ciclistas darán todo lo que tienen para descansar el lunes en Oviedo y empezar la tercera semana con fuerza", apunta uno de los más combativos del pelotón que le daba con solvencia tanto a la escalada como a la lucha contra el crono.

"Esta Vuelta es una de las más duras de los últimos años. Seguramente, se crearán dos carreras dentro de la propia etapa: la de la fuga y la de la general, como suele pasar en etapas tan duras con muchos puertos. El perfil favorece a Primoz Roglic, lo veo con fuerza y es muy explosivo. Será una etapa muy importante. Por donde está posicionada en la sucesión de jornadas, irá clarificando el pódium final de Madrid", asegura el ovetense.

Samuel Sánchez, ciclista ovetense pentacampeón de etapa en La Vuelta, ganador de etapa en el Tour de Francia y oro olímpico en Pekín 2008, lanza un claro vaticinio: "Habrá espectáculo y decidirá la clasificación general de La Vuelta. Hace poco lo subí junto a Pelayo Sánchez y Nairo Quintana y se hace eterno". Y añade el afamado escalador ovetense: "Estar encima de la bici en rampas tan duras es complicado, pero hay que mantener la concentración. Con lluvia y niebla, la etapa se complicará, porque la lluvia hace que te agarres menos al asfalto y la niebla no te permite ver las distancias con otros ciclistas. Es un puerto precioso y habrá batalla, que es lo que se merece el ciclismo en Asturias".

La que fuera estrella del equipo Euskaltel–Euskadi es rotundo en su descripción del Cuitu Negru: "Es una auténtica pared, y además, con la subida previa al puerto de Pajares, va a ser durísimo. Allí arriba te sientes clavado, como si no avanzaras".

Esta opinión también la comparte otro mítico del ciclismo asturiano, el gijonés Chechu Rubiera, quien fuera gregario de lujo de Lance Armstrong y habitual entre los diez mejores de La Vuelta o el Giro en sus mejores años. Rubiera define el Cuitu Negru en una palabra: "Agonía". "La dureza del Cuitu Negru no la van a encontrar en otro lugar de La Vuelta. Por recorrido, marcará diferencias y será decisiva", vaticina el ex del Kelme y del US Postal, entre otros. El doble ganador de etapa en el Giro asegura: "El Cuitu Negru es sacar la síntesis de la dureza extrema en tres kilómetros. Serán de las rampas más duras del calendario internacional del ciclismo, sin duda". El escalador gijonés explica las sensaciones del ciclista en este tipo de "rampas de garaje": "Estás parado, se hace eterno. El público motiva, pero también aturde. Es un momento en el que hay que echar el resto".

Los aficionados locales esperan el mejor Pelayo Sánchez para poder soñar con victoria asturiana en la que se puede considerar etapa reina de La Vuelta. El Cuitu Negru, que se volverá a subir doce años después, atraerá a miles de aficionados al ciclismo hasta la estación de esquí de Valgrande-Pajares para disfrutar de los apretones de dientes de los luchadores. Hasta la telecabina será gratuita para subir espectadores. Todo está listo para un espectáculo ciclista que se convierte en agonía final para quien va subido en el sillín.

