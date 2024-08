Javi Rozada, entrenador del Avilés, sobre los objetivos del club esta temporada: 'El ascenso no es una exigencia'

Javi Rozada, entrenador del Avilés, analizó la victoria de su equipo ante el Marino en la semifinal de la Copa federación y aprovechó para hacer un repaso a la actualidad del club antes del inicio de liga, que será el próximo domingo ante el Coruxo en el Suárez Puerta.

Análisis del partido. “Ha sido un partido más igualado de lo que dice el marcador. Se han visto dos buenos equipos. Entramos bien al partido, tuvimos tramos del primer tiempo buenos, donde se vio lo que queremos, pero luego no supimos gestionar lo que quería el encuentro. El Marino es un equipo bien trabajado. En el primer tiempo nos fuimos con un 2-0 que creo que fue algo engañoso y en el segundo tiempo más de lo mismo. Cuando mejor estaba el Marino metimos el 3-0, pero creo que ellos fueron mejores en la segunda mitad”.

La actuación de Álvaro Fernández. “·Álvaro es un portero en el que tenemos mucha ilusión porque siga creciendo. Es un portero que puede jugar mucho más arriba. Hoy ha estado muy bien, tanto con el pie como dándonos seguridad atrás. Este es el camino, ojalá pueda hacer un buen año porque si Álvaro está bien es que vamos a sacar buenos puntos”.

Efectividad arriba, pero dudas atrás. “Pienso que hemos estado bien en área contraria. Todo lo que hemos tenido lo hemos finalizado, pero no siento que no hayamos estado muy bien en área propia. El Marino tuvo muchas situaciones. Estuvimos mejor en el centro del campo, pero creo que ellos tuvieron demasiadas ocasiones. Tenemos que conceder un poco menos”.

Cosas a corregir. “Todavía es pronto. El Marino es un equipo de Segunda B bueno, hay que corregir y seguir trabajando. Con 3-0 es normal que ellos dominen un poco más, por la necesidad. Hay que seguir corrigiendo, soy el primero que lo reconoce. La semana que viene arrancamos la liga, necesitamos algo más de gente, pero iremos a muerte”.

Últimos días de mercado. “Nos falta alguna pieza de arriba. Nos falta gente, tenemos pocos y necesitamos alguna pieza, un poco más de velocidad. Seguro que vendrá. La plantilla está hecha con mucho esfuerzo. Se trajeron muchos jugadores, se ha acertado en los perfiles, ahora falta cerrarla”.

La próxima semana con tres partidos. “Necesitamos más que nunca que venga gente. El club quería competir la Copa, nosotros así lo hemos demostrado. Hemos ido a por el partido, el club tiene mucha esperanza y ahora tenemos que estar preparados. Primero pondremos el foco en Coruxo”.

El ascenso no es una exigencia. “No creo que la exigencia sea el ascenso. El equipo y la propiedad tiene mucha ilusión, pero yo no me lo tomo así. Lo prioritario es que el club siga creciendo, que siga dando pasos. El club viene de jugar un play-out, lo normal era haber bajado y estar en Tercera RFEF. Este club tiene que crecer, pero este año no me lo tomo así porque se viene de un play-out. Así es muy difícil, para confeccionar la plantilla hay muchos jugadores que no es lo mismo el año pasado, que casi subes, que ahora que vienes de casi bajar. Yo me lo tomo día a día. Este escudo tiene que ir a categorías superiores, pero paso a paso.

La lesión de Callís. “Callis tiene un golpe. No sé por qué se añaden 3 minutos. Tenía un golpe muy fuerte, le han hecho pruebas y ojalá no sea nada. Ha sido un jugador importantísimo en el equipo, mañana sabremos algo más. Quiero ser optimista”.

El Coruxo, próximo rival. “No tengo conocimiento del Coruxo. Mañana me pongo con ello. Hasta ahora la pretemporada ha sido exigente, nos hemos centrado muchísimo en el equipo y mañana nos pondremos con el Coruxo. Conozco algunos jugadores, seguro que será un buen equipo. Tienen jugadores de muy buen pie siempre, va a ser un rival complicadísimo, porque el año pasado casi se mete entre los cinco primeros. Va a ser un partido superexigente”.