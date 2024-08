ADN tenístico en Oviedo: De Avendaño a Avendaño en la Riesco Cup

Entre los apellidos de jóvenes talentos tenísticos de la Riesco Cup disputada en el Real Club de Tenis de Oviedo, uno ilustre: Avendaño. En este caso, es Miguel Avendaño Cadena, hijo del histórico tenista asturiano Juan Avendaño, que entre otros méritos posee el de haber sido capitán del equipo español de la Copa Davis campeón en 2004. Su hijo Miguel ha heredado la pasión por la raqueta y aunque aún a nivel no profesional compite en distintos torneos. Ayer lo hizo en la primera ronda de la Riesco Cup ante la mirada de su padre.

ADN tenístico en Oviedo

No era un día cualquiera. Justo hoy se cumplen 50 años de la, seguramente, primera entrevista que ofreció Juan Avendaño. Fue a LA NUEVA ESPAÑA. Contaba con 13 años, se le conocía como "Juanqui" y explicaba que "mi primera raqueta me la regaló mi madre por sacar buenas notas", ante las preguntas del periodista Rafael S. Avello y las fotos de José Vélez. Avendaño recibió ayer una reproducción de aquella entrevista, un detalle que le dejó "sin palabras".

Fue el obsequio que siguió a un partido, el de Miguel Avendaño, en el que su progenitor se mostró especialmente activo, dando indicaciones junto al entrenador.

Avendaño junior se enfrentó en primera ronda a Daniel Mérida, en un trepidante encuentro que se alargó hasta los tres sets y que terminó con victoria del segundo. El primer set fue bastante rápido, con un Mérida que acabó provocando dos breaks tras el 2-2 que hizo terminar el primer set en 6-2. El segundo set fue mucho más disputado, en el que Avendaño admitió después sentirse "más cómodo y sin tensión", y logró remontar hasta terminar imponiéndose por 4-6. Todo se decidió en la tercera manga. "La fatiga hizo presencia por el calor, y eso me hizo perder la concentración", explicó Avendaño tras el 6-0 final y además, elogió al rival, asegurando que "tiene un gran nivel y llegará lejos en el torneo".

El joven tenista, que estudia y compite con la Universidad de Louisville (Estados Unidos), señala que tener a su padre tan cerca "es un lujo", aunque confiesa que "no le suelo hacer mucho caso cuando estoy en la pista, pero fuera de ella no me pierdo ni una palabra de las que me dice". Por su parte, el padre delega en su hijo "la responsabilidad de hacer las cosas con su propio método y bajo sus responsabilidades. Es adulto ya, y tiene que aprender a leer los partidos desde dentro. Yo, desde fuera, puedo ayudar, pero él tiene que saber que hacer, cómo y cuándo".

Sobre el partido, Miguel aseguró que "el estar fuera de este tipo de clima y tenis europeo me hace difícil competir bien cuando vengo a España". Juan ve el vaso medio lleno: "Tiene cualidades para ser un jugador de alto nivel, solo tiene que explotarlas y dar continuidad a un estilo de juego. Si logra hacer eso, va a jugar en grandes torneos, no tengo duda".

Hoy se jugará la segunda ronda del torneo, donde resalta el duelo entre británicos Felix Gill y George Loffhagen. También jugarán De Krom, Damas, Joel Schwaerzler, Alejandro garcía, Varona, Pujolras, Nijboer, Carles Hernández, Richard Zusman, Morillo, Daniel Mérida, Masjuan Winel, Augusto Barreto y Tiffon.

