Julia Fernández y Lola Uría, entre las mejores de Europa de tenis de mesa

Julia Fernández (Luarca TM) y Lola Uría (Avilés TM), ambas de once años, finalizaron entre las 60 mejores jugadoras de Europa en categoría sub-11 tras su participación en el Euro Mini Champ’s, el campeonato de tenis de mesa más prestigioso a nivel Europeo, celebrado entre el 23 y el 25 de agosto en Schiltigheim, Estrasburgo.

Las dos jóvenes, quienes se encuentran entre las cuatro mejores jugadoras españolas en su categoría, empatadas a puntos en la tercera posición, llegaron a tierras francesas con las expectativas de "hacerlo lo mejor posible" en su primera experiencia internacional, sabiendo que haber llegado a participar en esta competición ya era motivo para sentirse más que orgullosas, al ser las primeras asturianas en conseguirlo.

Pero el viaje hacia la población gala no fue el mismo para ambas chicas. Julia viajó desde Madrid con la selección española, quien la convocó para participar en el campeonato. Lola, por su parte, se desplazó desde Asturias, al no estar en la lista de la selección nacional. Sin embargo, pidió autorización para poder participar en el Euro Mini Champ’s, y como es una de las mejores jugadoras de España, la Federación Española le concedió el permiso para competir.

Una vez en territorio francés, los resultados obtenidos no fueron los mejores para las chicas. Consiguieron llegar a la tercera y última ronda de fase de grupos, donde se encuentran las 64 mejores jugadoras de Europa, a la que habían llegado tras quedar en segundo lugar en las rondas anteriores. Sin embargo, no consiguieron vencer en esta serie, la que daba acceso a la fase final del torneo, y se vieron relegadas a la fase de consolación, donde no pudieron pasar de la primera ronda.

Salvador Alfonso, presidente de la Federación Asturiana de Tenis de Mesa, aseguró estar "muy orgulloso de contar con dos jugadoras así". "Es una experiencia muy buena para ambas, es la primera vez que participan en un campeonato como este y, a pesar de la derrota, solo se pueden sacar aspectos positivos", añadió Alfonso. Julia y Lola son las primeras asturianas en participar en el Euro Mini Champ’s, un hecho histórico para el tenis de mesa asturiano.

