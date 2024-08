Goles de sopetón: estos son los futbolistas del Avilés que anotaron en su debut con el Avilés

Después de una temporada anterior con discretos registros realizadores, el torbellino goleador que ha generado el Real Avilés en los dos últimos partidos recrea su autoestima, aunque sea consecuencia de una competición sucedánea como la Copa Federación.

Lo de sumar 9 dianas en dos partidos consecutivos no se producía desde el bienio de Pablo Lago (2015-2017), cuando el equipo del vegadense igualaba o superaba esa cifra hasta cuatro veces. En el apartado individual, dentro de esta racha, que esperemos tenga continuidad para las huestes de Javi Rozada en el arranque liguero, tiene cabida el último en llegar, Javi Cueto, nacido el decimoprimer día de este siglo. Presentado como jugador "formado en las categorías inferiores del Real Oviedo", aunque la realidad dice que, antes de llegar al El Requexón, jugó nueve temporadas en los gijoneses Arenal y Roces, Cueto consiguió dos récords, uno ex aequo y otro en solitario.

El primero, el de golear por partida doble en su debut, como hizo ante el Praviano, lo comparte con el ovetense Robi Toral, que hacía lo propio 16 años atrás, el 8 de agosto de 2008, también en partido de Copa Federación, cuando los avilesinos, por entonces en 3ª, ganaban (1-2) en Mareo a un rival de superior categoría, Sporting B. Aquel día también se estrenaban Roberto Robles y Abelardo Fernández como jefes de banquillo.

Por otro lado, al anotar ante pravianistas y marinistas, Javi Cueto se encarama como el único jugador de la historia que golea en los dos primeros partidos.

Son 35 los jugadores del Real Avilés Industrial que mezclaron el doble agrado de debutar y marcar. Quien primero lo experimentó fue Jesús Martín, el 3 de septiembre de 1983, misma noche del bautizo industrialista en competición, del que el próximo martes se cumplirán 41 años. Entre los 35, figuran tres que no solo lograron anotar el día del estreno, sino también en el de despedida.

Así ocurrió con Josín Naya, en agosto de 2011, cuando principiaba como blanquiazul en partido copero ante el Universidad Oviedo, y, en el mismo mes de 2013, en su despedida frente al Lealtad, justo antes de emprender una breve aventura en el fútbol kuwaití. El último en protagonizar tal duplicado fue Geni Suárez, actual responsable del filial blanquiazul, que arrancaba con gol el 8 de agosto de 2012, en el Ganzábal, y decía adiós de igual manera durante la triste tarde de Elda, con el descenso de 2015.

Antes de Naya y Geni, el primero en lanzar el balón a la red mientras decía hola y adiós fue Luis Tonelotto, vigente técnico del Gimnasia y Esgrima, de su ciudad natal, la fronteriza Concepción del Uruguay. El argentino, que solo permaneció durante un cuatrimestre en Avilés, tras llegar en un mercado invernal 2002-2003 que agonizaba, rememora desde la distancia de su tierra entrerriana: "En Vigo estaba ansioso por lograr mi primer gol, que marqué desde casi el centro del campo. Después, aparte del que valió la Copa Federación Nacional, en Tomelloso, no me olvido del último, ante el Alcorcón, en una tarde de muchos nervios, pues nos jugábamos la permanencia. Me llamaron para eso y lo conseguimos. Quiero enviar un saludo enorme a la afición, que me apoyó desde el primer momento. ¡Dale, Avilés!".

Suscríbete para seguir leyendo