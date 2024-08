Límite 24 horas: los deberes del Avilés antes del cierre de mercado

Quedan menos de veinticuatro horas para que cierre el mercado de fichajes, pero Miguel Linares tiene trabajo por delante. El Avilés confirmó ayer la salida de Marcos Trabanco, que apunta a unirse a las filas del Caudal, pero los blanquiazules todavía deben dar salida a dos futbolistas. El siguiente apunta a ser Mauro, otro de los adioses en los cuales se lleva trabajando desde semanas, pero, tras el fichaje de Roberto Alarcón, los avilesinos se han visto obligados a despedirse de un nuevo futbolista. Las oficinas del Suárez Puerta echan humo y, como el propio director deportivo explicó, ahora mismo no se descarta ningún escenario.

Tanto Trabanco como Mauro llevan semanas en la rampa de salida, pero no fue hasta ayer cuando se confirmó la rescisión del lateral gijonés, que, como el central argentino, llegó la pasada campaña de la mano de Javier Vidales. Ambas eran dos despedidas que se contemplaban desde el principio de verano, pero la llegada de Alarcón ha provocado que el Avilés tenga que desprenderse de un jugador más. La Federación estipula que cada equipo solo puede tener 16 fichas senior en plantilla y los blanquiazules, contando con la salida de Mauro, pasaría a tener 17.

Los blanquiazules tan solo tienen a seis jugadores de la pasada campaña en plantilla y todo apunta que la posible baja tendría que ser de uno de ellos, ya que sería muy extraño que se desprendiesen de los fichajes de este verano. Esos seis nombres con los de Álvaro Fernández, Julio Rodríguez, Edu Cortina, Mecerreyes, Davo Fernández y Natalio. "Estamos preparados para lo que pueda surgir", reconoció Linares hace una semana, pero parece que el último adiós podría encasquillarse más de lo esperado.

Según lo visto en los encuentros de pretemporada, parece que Rozada no cuenta con Julio Rodríguez, que apunta a ser el cuarto central para el ovetense. El mierense no disputó ningún minuto ante el Marino en un encuentro que terminó con un 5-1 y en el encuentro ante el Praviano, en la fase de grupos de Copa Federación, no fue convocado, aunque en principio la decisión parecía que estaba motivada por unas pequeñas molestias. Pero el defensor, como ha podido saber este periódico, no quiere abandonar la disciplina blanquiazul, además de que tiene el contrato más largo de la plantilla, hasta el 2027, lo que complica cualquier tipo de movimiento.

El resto de futbolistas parecer ser de la total confianza de Rozada. Álvaro Fernández va a ser el guardameta titular de este nuevo Avilés, Natalio es el capitán del equipo, Mecerreyes ha convencido durante este verano, Cortina va a ser una de las piezas más importantes para el ovetense... Por ello, Linares tendrá que afanarse en estas últimas horas para cerrar una plantilla que ha sufrido un lavado de cara tremendo. En total han sido dieciséis los fichajes que han hecho los avilesinos en este mercado de fichajes, además de tener que realizar varias rescisiones como las de Iván Serrano o Isma Cerro. Ahora, el jienense debe de terminar de completar un puzzle que se ha complicado más de la cuenta en estas últimas horas de mercado.

Por su parte, Roberto Alarcón ya habla como nuevo futbolista del Avilés. El extremo, que ayer se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros, compartió sus impresiones tras recalar en el Suárez en los medios oficiales del club, mostrándose muy ilusionado por defender la camiseta blanquiazul. "La confianza que ha puesto en mí el Avilés ha sido muy grande", señaló Alarcón, "uno quiere estar en un sitio donde sea querido y se apueste mucho por él. Además, conozco a antiguos compañeros aquí de mi etapa en el Oviedo Vetusta. Ha sido muy fácil tomar la decisión, tengo muchas ganas de empezar", señaló el futbolista, que ya conoce a Rozada, al que describió como un técnico "exigente y que siempre saca lo mejor de cada jugador". "Quiero sacar mi mejor versión e intentar ayudar al equipo en todo lo posible. A nivel colectivo vamos a intentar estar lo más arriba posible e ir partido a partido. Estoy deseando ver a los aficionados este fin de semana apoyando al equipo. Espero que pasemos una temporada increíble juntos", concluyó.

