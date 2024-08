Javi Rozada, ante el inicio de liga del Avilés: 'Ganar el primer partido es importante, pero sin obsesionarnos'

Tras una buena pretemporada, el Avilés está listo para arrancar la competición. Los blanquiazules se enfrentan este domingo a las 18.00 horas al Coruxo en el Suárez Puerta y, antes de que la pelota eche a rodar, Javi Rozada analizó el encuentro y el verano avilesino.

Primer partido en casa. “Va a ser un partido bonito, con nuestra gente, y con la responsabilidad que tenemos de hacer un buen encuentro y demostrar que las buenas sensaciones de pretemporada se hagan realidad en competición. Es una mezcla de responsabilidad e ilusión”.

Semana de competición. “Es la primera semana con solo un partido. Antes no era fácil cuadrar la semana, porque no teníamos un gran número de efectivos, por lo que nos limitábamos mucho a que los jugadores llegasen bien al partido. Esta semana hemos trabajado con un microciclo entero. Estoy contento, porque tener una semana para preparar el partido es lo que más seguridad te da”.

Alarcón, fuera por el momento. “Alarcón acaba de llegar bien, tenemos que pensar bien que hacemos. Está para muy poco. Callís está perfecto y entrará en la convocatoria. Tiene todas las opciones de jugar”.

Cambios en el once respecto a la pretemporada. “Hubo de todo en anteriores partidos. He rotado todos los jugadores y no tuvimos un once referencia. No tengo en cuenta los onces que jugaron anteriormente. Tengo el once en la cabeza y los que participen, más los cambios, van a ser consciente de lo que nos jugamos y de que es importante empezar bien con nuestra gente”.

El caso “Edu Cortina”. “Cortina viene de una operación. Ya está haciendo cosas con el grupo, pero está haciendo la última fase de su recuperación. Para mí y para el club es un jugador franquicia. Su ausencia no afecta de ninguna manera, va a ser un jugador importante.”

El Coruxo. “Les he podido ver, son un equipo bien trabajado. Su entrenador, que viene de la cantera del Celta, está intentando poner su sello y han fichado a buenos jugadores, que vienen de subir a Primera Federación. Como conjunto es un equipo que con balón quiere jugar en campo contrario y sin balón me pareció más agresivo que el año pasado. Este año son más verticales e intensos en la pérdida. Va a ser un partido difícil. Sabemos que para ganar tenemos que estar al 100%, como estemos al 85% no nos da”.

Arrancar con victoria. “Para nosotros es clave, pero sin obsesionarse. Esto es largo, pero queremos coger confianza en nuestra casa, con nuestra gente y que vean que el esfuerzo del club por tener una buena plantilla ha merecido la pena. Que la sinergia con la afición se note. Tenemos que ir partido a partido y centrarnos en estar bien nosotros”.

Mensaje a la afición. “De la afición espero lo mejor. Estoy muy agradecido porque en el play-out respondieron en un momento muy complicado. Llenar el campo como hicieron y animar todo el partido no era fácil, fue el factor diferencial de esa eliminatoria. Espero que vengan, vamos a dejarnos la piel por este escudo y porque todo salga bien. Mi responsabilidad es que todos los jugadores lo den todo y que la afición se vaya a casa orgullosa”

En proceso de acoplar las piezas nuevas. “Para ser una plantilla nueva nos encontramos bien, las sensaciones son buenas. Si me pides un porcentaje de acoplamiento te diría un 75%, pero tengo claro que se ha hecho un gran esfuerzo en hacer una buena plantilla. Pienso que Miguel Linares y Antonio Cruz se volcaron en conseguir las piezas para mi modelo de juego y Baeza ha puesto todas las facilidades. Su comportamiento ha sido excepcional, como entrenador estoy agradecido. Ahora mi responsabilidad es darle alegrías, porque da todo para que esto salga bien”.