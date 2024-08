Pablo Acebal, ante el estreno de la temporada del Langreo en Segunda Federación: "Me gusta lo que transmite el equipo"

Las mariposas rondan el estómago de Pablo Acebal en las vísperas de su debut como primer entrenador en el banquillo del Langreo, que se estrena mañana (18.00 horas) en Ganzábal contra la Gimnástica de Torrelavega. "Estoy contento y tranquilo en cuanto al ‘feeling’ que me traslada el equipo. Puedo estar nervioso a nivel personal, pero no por el equipo, me gusta lo que transmite y demuestre en los entrenamientos. Nos ha condicionado un poco no tener competición estas semanas", dice Acebal, que no se ha visto alterado por las últimas horas del mercado de fichajes: "Estoy contento con la plantilla, quería un futbolista polivalente para el ataque y ha llegado Pablo (Pérez). Puede combinar por dentro, también se desenvuelve bien en contextos en los que haya que jugar en largo, es ganador de duelos y tiene gol".

Acebal confía en que mañana se note el factor Ganzábal: "Con todo lo que tenemos alrededor tiene mucho mérito ser del Unión. Disculpo el error, pero no me perdonaría que no nos dejáramos la piel por la gente que nos sigue, fiel desde siempre. Los mismos que hacen diez años nos estaban viendo perder 0-5 con el Tuilla. A esta afición no hace falta llamarla, queremos que se marche orgullosa de su equipo".