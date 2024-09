2-0: El Avilés arranca la temporada luciendo su pólvora en ataque

La historia del fútbol está llena de grandes duplas de delanteros. Zigic y Munitis protagonizaron la famosa pareja "sacapuntos" del Racing de Santander, Luis Fabiano y Kanouté hicieron lo propio en el Sevilla, en Italia Lukaku y Lautaro Martínez devolvieron al Inter de nuevo a la gloria dándoles una liga... Y parece que en Avilés se está formando un binomio de los que calan en el imaginario colectivo. Es solo el primer partido de liga, pero Javi Cueto y Santamaría prometen dar muchas alegrías, goles y puntos a la afición del Suárexz Puerta. Por ahora sus tantos ya han servido para que los blanquiazules se lleven sus primeros tres puntos del años ante un Coruxo combativo, pero que no pudo frenar la pólvora avilesina.

Avilés Coruxo 1-0, min. 45+2: Santamaría, de penalti. 2-0, min. 49: Javi Cueto. Alineación Avilés Álvaro Fernández (2);

Soler (2), Luis Martínez (1), Babin (1), Viti (1);

Davo Fernández (1), Gete (1), Mecerreyes (1), Sergio García (1);

Santamaría (3), Javi Cueto (2) CAMBIOS Kevin Bautista (1), min. 66, por Gete. Natalio (1), min. 72, por Javi Cueto. Callis (1), min. 72, por Sergio García. Nico Fernández (s. c.), min. 85, por Nico Fernández. Alineación Coruxo Alberto Domínguez (1);

Borja Marchante (1), Andriu (1), Dani Pereiro (1), Álvaro Naveiras (1);

Terranova (1), Willy (1), Nacho Fariña (1), Álex Rey (1);

Alex Pérez (1), Juan Serrano (1) CAMBIOS Insua (1), min. 50, por Borja Marchante. Álvaro Fernández (1), min. 77, por Dani Pereiro. Hugo Rodri (1), min. 77, por Serrano. El Uatani (1), min. 77, por Álex Pérez. Roberto Sierra (1), min. 80, por Willy. Ruiz Martín (Santander). Amonestó a los visitantes Andriu, Willy y Alex Pérez Suárez Puerta. Alrededor de 2.000 espectadores

Aunque las sensaciones de la pretemporada habían sido buenas, con una última exhibición ante el Marino en Copa Federación, el Coruxo puse rápidamente los pies en el suelo al Avilés. La liga no es lo mismo que los partidos de verano y los gallegos demostraron el porqué. Antes de llegar al minuto 10 Álvaro Fernández se tuvo que hacer inmenso para achicar una gran ocasión que tuvo Álex Rey, que se plantó delante del madrileño. Primer aviso a navegantes.

Pero, a diferencia de la pasada campaña. Este Avilés parece que maneja mucha más pólvora en ataque. Puede estar maniatado, con el equipo rival empujándole, pero tiene una dupla arriba que le permite, con tan solo encontrar un recobeco, generar peligro. Santamaría avisó pasado el cuarto de hora de partido, cuando un disparo suyo se marchó rozando el poste, de que hay que vigilarle muy de cerca. Pero esa advertencia no amedrentó al Coruxo, que estuvo mejor con el balón, aunque chocó y chocó contra la muralla blanquiazul comandada por un gran Luis Martínez. La más clara fue para Terranova, que se estiró para tratar de conectar un centro durísimo, pero el chut se marchó lamiendo el poste.

Cuando parecía que el encuentro estaba condenado a irse al descanso con un empate, apareció Santamaría. Todo llegó tras una falta lateral. Gete recuperó el rechace y cedió a banda derecha para Davo que, tras recorrer unos metros pegado a la línea de cal, le decidió la bola al punta gijonés. Santamaría no dudó. Se hizo valer para embestir dirección a la portería y ya, cuando se disponía a definir, un defensor del Coruxo le tiró al suelo. Penalti. Como no puede ser de otra manera, el que se lo guisa se lo come, y el ariete se encargó de transformar la pena.

Toda buena dupla tiene que estar compensada y la del Avilés no puede ser menos. Si Santamaría destaca por su corpulencia y capacidad de sacrificio, Javi Cueto lo hace por su gracilidad y finura. Prueba de ello fue el segundo tanto de la tarde. El gijonés, como el que no quiere la cosa, cabeceó un gran córner para, cuando nadie se lo esperaba, poner el 2-0 en el marcador.

Tras el arreón, que tuvo su continuidad con gran jugada que finalizó por encima del larguero Mecerreyes, se volvieron a igualar las tornas. El Coruxo quería volver a ser protagonista, pero esta vez faltaron las piernas que en la primera mitad. De ello se aprovechó el Avilés, que esta vez sí que conseguía volar en las contras, espoleado en banda izquierda por un Sergio García muy incisivo. A punto estuvo Santamaría de anotar el 3-0 tras una gran triangulación entre él, Bautista y Sergio garcía, pero el linier decretó fuera de juego.

En la previa tanto Javi Rozada como Natalio insistían en la importancia de arrancar el año con los tres puntos, para verse en los puestos altos de la clasificación. Dicho y hecho. Si a eso le sumas que tus dos delanteros han mojado importante a la hora de que cojan confianza, se puede decir que el debut ha ido sobre ruedas. Ahora toca mejorar en el juego, pero la efectividad parece que funciona. Próximo reto: ganar la final de la Copa Federación el próximo miércoles ante el Caudal en el Suárez Puerta.