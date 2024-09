Asturias, meta del paraíso ciclista (y con el tirón que le da La Vuelta): "Tenemos de todo, pero aún podemos mejorar"

Mientras unos se suben a lo más alto del podio para celebrar la adquisición de un nuevo maillot, otros se bajan de los sillines de sus bicicletas para sentarse alrededor de una buena mesa en la que festejar, también, ese fin de etapa. Porque Primož Roglic, Ben O’Connor, Mikel Landa y compañía no son los únicos dispuestos a coronarse en el Cuitu Negru o a pedalear hasta los Lagos de Covadonga. De hecho, ni siquiera son los primeros que lo hacen este 2024. Aunque La Vuelta Ciclista a España "oficial" llegó ayer al Principado para quedarse hasta el martes, la "amateur" le lleva unos meses de ventaja en la general. El cicloturismo está de moda en la región. Desde que hace cuatro décadas, las retransmisiones televisivas de la prueba deportiva a su paso por tierras asturianas se difundieran mundialmente, el crecimiento de este mercado ha ido en aumento. Cada vez son más los amantes de las bicicletas, nacionales y extranjeros, que aprovechan cualquier momento del año para tratar de emular a sus ídolos.

"La mayoría vienen influenciados por La Vuelta. Todos te dicen que quieren subir L’Angliru, ir a Los Lagos, hacer la Cubilla, probar en el Gamoniteiru... En definitiva, buscan rodar en los mismos puertos que los profesionales, aunque sin esa actitud de competición porque vienen a pasarlo bien", cuenta David Rodriguez, fundador de la empresa gijonesa Astur Cycling. Una agencia específicamente dedicada a la organización de viajes de cicloturismo en carretera con todo incluido –alojamiento, comida, transporte...–. "Nuestra clientela suele ser extranjera con alto poder adquisitivo. A nuestros clientes les gusta el ciclismo a la vez que la buena gastronomía y los buenos hoteles", señala Rodríguez.

Para él, que ha subido los Alpes, los Pirineos aragoneses y los Dolomitas, entre otros muchos puertos, no existe comparación: "Lo que hay concentrado en este territorio tan pequeño no lo tiene nadie más". Por eso, desde 2019, su trabajo es "mostrarle al mundo todo lo que tenemos en Asturias a nivel de carretera y de actividades complementarias". "El resto de zonas no nos llegan ni a la suela de los zapatos, la posibilidad de mezclar mar y montaña es única. En Suiza, en Italia, en Francia hay muchas rutas por hacer, pero en todas ellas estás a 1.000 o 2.000 kilómetros de la costa" apunta. "Aquí lo tenemos todo y cerca", remata.

Y esa variedad sorprende a cualquiera, incluso al más experimentado. "Las montañas y el verde llaman la atención al cliente y tiene muchísimo tirón", comenta Daniel Álvarez, de la agencia de viajes de rutas en bicicleta, Bike Tour Experience, en Gijón. En esta ocasión la televisión no engaña. "Aficionados al ciclismo nacionales e internacionales, en torno a los 40 y 55 años y con un nivel económico medio-alto, vienen todos los años a hacer cicloturismo atraídos por las imágenes asturianas de La Vuelta", asegura. De hecho, en Bike Tour Experience las rutas más demandadas son las de carretera, y más concretamente las que cubren los "puertos míticos de La Vuelta".

Y en Bikefriendly también. Desde hace tres años, esta empresa nacida en Jaca (Huesca) oferta viajes para "conocer en primera persona algunos de los puertos más emblemáticos de la competición deportiva". El objetivo, según explica Carlos Avellana, es el de convertir en realidad el sueño de ser ciclista profesional por unos días y, para eso, van un paso más allá. La inmersión es total. "Del 2 al 6 de septiembre tenemos completado el segundo turno ‘Asturias, especial puertos Vuelta a España’. Además de ascender a las cumbres más importantes del Principado como el Angliru o el Fito, el miércoles viviremos en directo el final de etapa en los Lagos de Covadonga. Es una experiencia inolvidable", dice. "Nuestros clientes suelen ser nacionales de mediana edad, más hombres que mujeres, a los que no solo les apasiona el ciclismo", indica el responsable de Bikefriendly.

Aunque hay quienes, por qué no, regresan para pasar de las bicis de carretera a las de montaña. "Aparte de la ruta ligada a La Vuelta, contamos con las que pasan por el Camino de Santiago y con otras de BTT como son Track Astures, que se hace por la comarca de la sidra saliendo de Nava y Tracks Mineros, que discurre por la Cuenca con inicio en Langreo", explica Avellana. Porque no todo es ascender a los puertos más duros. "Tenemos distintas opciones de cicloturismo autoguiado. Desde varias alternativas para el Camino de Santiago, hasta circuitos de BTT por Picos o trayectos con bicis eléctrica, entre otros. Casi todas son rutas por carretera interior pero sin ser muy deportivas o cañeras", cuenta, por su parte, María Knaapen, propietaria y gerente de S-cape Travel Cabrales. "Cada persona adapta la ruta dentro de sus posibilidades. Tenemos gente adulta, también muchas familias jóvenes con niños o mayores de 50 y 60 años. Hay de todo", explica.

Las posibilidades son enormes. "Estamos en la provincia más montañosa del Norte de España, lo que es una ventaja para todo tipo de cicloturismo tanto de carretera, como de BTT (Bicicleta Todo Terreno) o gravel", recuerda Álvarez lamentando, sin embargo, que aún no se haya explotado todo el potencial que ofrece el Principado. "Precisamente por la orografía que existe, al ciclismo se le puede sacar mucho más rendimiento del que tiene en la actualidad. Es cierto que se está avanzando pero, como sector, nos gustaría que se invirtiera un poco más", cuenta. "Aún somos una gota en el océano. Asturias está muy, muy por explotar. A nivel nacional sí que somos un destino más conocido, pero en el plano internacional somos muy desconocidos todavía. Si comparas con los ‘hubs’ de ciclismo más populares de España, que son Mallorca y Girona, te das cuenta que Asturias no tiene prácticamente impacto", señala Rodríguez.

Una última cuestión, la publicidad y el apoyo desde las instituciones públicas, que también ve insuficiente María Knaapen. "Si quieres atraer un cliente más ‘light’ de cicloturismo se requieren ciertas infraestructuras, sobre todo en cuanto a seguridad porque las que hay están mal", explica, la S-cape Travel Cabrales lamentado que quede un nicho de mercado importante sin cubrir. "Somos los únicos en todo el Oriente que tenemos bicicletas para alquilar de lo que demanda esa gente que está de vacaciones, por ejemplo, y que quiere montar tres o cuatro días en bicicleta tomándolo como un medio de transporte sostenible y agradable sin hacer ningún deporte y sin intentar llegar a ninguna meta", sentencia.

