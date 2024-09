La contracrónica del exciclista Cima sobre el espectáculo visto en el Cuitu Negru: un verdadero rey y no vender la piel del oso

Por José Enrique Cima

Roglic no sentenció la Vuelta en el Cuitu Negru y todavía no tiene seguro igualar con cuatro victorias en la ronda española el palmarés que ostenta Roberto Heras. El esloveno a lo largo de esta temporada y tras las caídas en País Vasco y Tour tiene días de cal y otros de arena. Eso no quiere decir que ayer perdiera la Vuelta porque tiene tanta clase que aún en un mal día salva bien los trastos, como lo demuestra el hecho de que llegó en el tiempo de Enric Mas, que fue el primero de los que luchan por la general.

Ni el cambio de bicicleta para utilizar un monoplato y un piñón más grande le hicieron dominar, pero es cierto que le ayudo a que la crisis no fuera mayor. En esta Vuelta está claro que el que ataca paga los platos, como le pasó al gran protagonista, Sivakov, y al atacante Mikel Landa, que luego cedió mas de lo normal.

Se salvó en Ancares, donde Roglic estuvo fuerte y se le vio con opciones para asaltar el liderato en el Cuitu Negru. Pero esto es como eso que se dice de vender la piel del oso antes de cazarlo. Los grandes de esta Vuelta son muy irregulares. El que sí respondió fue el líder O’Connor, que dejo atrás los nervios para mostrar que un ciclista que fue cuarto en la Vuelta a España y el Tour de Francia no podía ser tan fácilmente batible. Ayer dio un paso serio para que al menos le respeten más, aunque no gane esta Vuelta. Roglic sigue siendo favorito, salvo que el maldito covid se cobre alguna víctima más.