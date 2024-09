Javi Rozada, tras la victoria del Avilés ante el Coruxo: "Es un resultado justo, incluso hubiésemos merecido que fuese más abultado"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, analizó la victoria de su equipo ante el Coruxo, rival que reconoció que le sorprendió con su planteamiento. Aún así, el ovetense se marcha satisfecho con su equipo, sobre todo tras la imagen vista en la segunda mitad.

Análisis del partido. “Ha sido un partido con dos partes bastante diferenciadas. En el primer tiempo hubo un momento en el que nos costó, que el Coruxo nos apretó muy alto con una presión muy buena. Nos costaba enlazar dos o tres pases para coger confianza y poder instalarnos en campo contrario. En los duelos fueron muy ganadores. En el segundo tiempo, a partir del gol, fuimos muy dominadores, incluso creo que merecimos un resultado más abultado. Si vas al cómputo general la victoria ha sido justa, aunque en el primer tiempo el Coruxo tuvo momentos nuevos y nos apretó”.

Goles de los dos delanteros nuevos. “Tenemos cuatro delanteros y tengo claro que Cueto, Santamaría y Natalio son tres hombres de gol. Tenemos que crearles contextos favorables para que hagan buenos números. Estoy contento por ellos”.

Cambio de imagen al descanso. “El descanso nos ayudó. Hablamos muchas cosas y corregimos. Cuando juegas un partido tienes que estar preparado para muchos escenarios. Somos un equipo que queremos crecer a través del juego, asociarnos y llevar el balón a campo contrario, pero en el primer tiempo no fuimos capaces de hacerlo. Lo que no puede ser es que al jugar en largo no fuésemos capaces de ganar los duelos. Eso lo corregimos, más allá de alguna cosa táctica. Esto nos va a venir bien para crecer”.

Un Coruxo valiente. “Esperaba otro tipo de partido. Pensaba que nos iban a respetar más por la pretemporada que hemos hecho y vinieron muy altos, con mucha confianza, a apretarnos. No esperaba que nos apretasen tan pronto, en casa y en la primera jornada. Dice mucho de ellos, fueron un equipo valiente. Van a ser un buen equipo, estarán en el pelotón de arriba. Esperaba dominar al principio, pero no fue por donde yo pensaba”.

Acoplando las piezas. “Tenemos muchos jugadores nuevos. No es lo mismo la pretemporada que la competición. Se juega más tensionado, tenemos que ir conociéndonos. La pretemporada nos acoplamos bien, pero ahora tenemos que ir generando sociedades. Seguro que este partido nos va a hacer crecer”.

Inicio de liga con victoria. “Es mi primera victoria en Segunda B. Es importante, da confianza, pero no dice nada. Esto es muy largo, tenemos que tener los pies en el suelo e ir semana a semana. Va a haber momentos duros, porque la categoría es así, y nosotros tenemos que trabajar y centrarnos en el partido. No ha sido una semana fácil, por el cierre de mercado. Ahora hay que pensar en el miércoles y en el Bergantiños”.

El miércoles, final de Copa Federación. “Vamos a salir a ganar, aunque será complicado. El Caudal no tuvo partido este fin de semana, llegan más fresco que nosotros. Parten con ventaja, porque partimos de domingo a miércoles y no tenemos un gran numero de efectivos, pero vamos a salir a ganar y a por todas. El Caudal se ha reforzado bien y será un equipo de arriba en Tercera”.

Rotaciones en el once. “Habrá variaciones. La plantilla no es muy amplia, pero de calidad. El miércoles habrá gente titular que hoy no tuvo participación. Vamos a buscar el mejor once para ganar el partido. Mañana miraremos como están todos los jugadores”.

El apoyo de la afición. “Por momentos sentí más a la afición que contra el Manchego. Ha sido decisiva. Hubo una falta que protestamos y esa sinergia con la afición es muy importante. Nosotros les tenemos que dar para que ellos se sientan identificados y que se animen. Ojalá entre todos hagamos una temporada muy buena. Quiero darles las gracias, porque que hayan apretado así nos ha dado un plus”.

Edu Cortina. “Es un jugador importante, mi extensión en el campo. Lo es todo, estoy aquí por él. El mes y medio que estará fuera vamos a estar con tres mediocentros de nivel y cuando vuelva subirá la competencia. Iré con los cuatro a muerte. Es una posición donde pido que se repitan muchos esfuerzos y estoy convencido de que todos van a tener su momento”.

El Bergantiños. “Tengo poca información de ellos. Hicieron un buen partido ante el Guijuelo, merecieron más. En Galicia me dijeron que son un bloque muy bueno. Igual no tiene nombres, pero saben a lo que juegan. Será complicado, porque en esta categoría siempre lo son. Ahora vamos a disfrutar la victoria e iremos paso a paso”.