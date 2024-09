Marc Martí avisa de las intenciones del Alimerka Ovideo Baloncesto en Primera FEB: "Vamos a ir a morir"

El Alimerka Oviedo Baloncesto se está cargando de confianza para afrontar una campaña que, a priori, va a ser de una dificultad enorme para al menos ser capaces de competir en Primera FEB, una liga en la que se van a encontrar con proyectos tan ambiciosos como los del Estudiantes, Obradoiro, Betis, Fuenlabrada o Palencia, que se han volcado en intentar el ascenso a la ACB, elevando mucho el nivel con fichajes de relumbrón.

Alejados de esos movimientos, con una apuesta clara por la continuidad de la temporada pasada (siguen ocho jugadores) y con cuatro incorporaciones que deben elevar el nivel del equipo en puestos y facetas muy específicas, el Alimerka Oviedo sigue siendo ambicioso. Especialmente los jugadores que siguen y que el curso pasado se quedaron con un sabor de boca un tanto amargo. El equipo rindió muy bien, pero derrotas inexplicables impidieron que se reflejara en un puesto más alto en la tabla.

La plantilla se quedó con la sensación de que en sus manos tuvieron disputar el play-off de ascenso. Una espina que siguen teniendo clavada Marc Martí, Robert Cosialls, Hugo López, Francisco Amarante, Mikel Sanz, Raúl Lobaco, Dan Duscak y Álex López Álvarez-Tirador. Así lo expresa Marc Martí, que encara su quinto curso en Oviedo y el segundo como capitán: "Hicimos una cena el 10 de mayo, el día del Estudiantes (cuando acabaron la liga), nos miramos y nos dijimos: ‘Se ha acabado y podía haber sido mucho más’".

Martí se responsabiliza de ello: "Fue por culpa nuestra, perdimos partidos muy tontos, la posibilidad de estar en play-off estaba ahí". Un malestar que no se acabó con el final de la temporada: "Lo hablábamos este verano, podíamos haber disfrutado del play-off en Pumarín, en la ciudad, ahora vamos a ir partido a partido para intentar mejorar estas y no tirar los partidos". Y si está en sus manos, no desperdiciar ninguna ocasión: "Vamos a ir a morir, veo cómo es cada jugador del equipo y tienen un hambre enorme por llegar a lo máximo posible que dé el equipo".

El capitán tiene respeto pero no miedo a la liga que comenzará el último fin de semana de septiembre: "Para el espectador será una locura, muchos han dicho que será como una ACB 2.0, con jugadorazos y equipazos, para los jugadores va a ser una liga muy dura, para todos, que no se piensen los de arriba que los de abajo se van a dejar impresionar". El papel del Alimerka será precisamente el de un humildes que espera ser temido: "Tenemos ganas de empezar y ver cómo nos va, llegar a un Pumarín, o en un futuro al Palacio, a rebosar y jugar contra equipazos; será una locura". Y advierte: "Les va a costar ganar en Pumarín".

Encantado con los fichajes

Otro de los detalles que hacen a Marc Martí ser optimista es lo que ha visto en los nuevos del equipo, a los que analiza para LA NUEVA ESPAÑA:

Ken West: "Es un tirador espectacular, lo dejas solo y la enchufa, tiene una competitividad muy buena, actitud muy buena y ganas de trabajar".

Devin Hutchinson: "Es un jugón, recordará a Horton, un competidor nato, quiere ganar; me escucha siempre, intenta mejorar en cada segundo del entrenamiento, creo que en los partidos va a aprender muchísimo".

Joshua Nurse: "Un portento físico, nos va a ayudar mucho tanto en defensa como en ataque, para los bloqueos, las continuaciones, ir a tapones, será muy importante".

Joaquín Valinotti: "Es el que nos va a llevar en volandas por la pista, también es muy bueno que habla con los compañeros, los corrige, intenta que cada jugador tenga su mejoría y además es muy buen chaval".

