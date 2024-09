Natalio, capitán del Avilés, antes del inicio de liga: "Quiero dar una alegría a la afición antes de retirarme"

Viendo la sonrisa en la cara de Natalio (Valencia, 1984), nadie diría que lleva más de 20 años sobre los terrenos de juegos. El valenciano no esconde su motivación e ilusión por arrancar una nueva campaña en el Avilés, donde volverá a ser capitán. Tras un año duro, coqueteando con el descenso, el delantero renovó su compromiso con el conjunto blanquiazul, al que quiere volver a darle alegrías. Este año le ha llegado una dura competencia en su puesto con los fichajes de Javi Cueto y Santamaría, pero eso no le amedrenta, sino que hace que tenga más ganas de pelear por el puesto. "Queremos ir partido a partido, nos vamos a tener que arremangar", reconoce. Antes de que la pelota vuelta a rodar en el Suárez Puerta, Natalio atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Ilusionado con la nueva temporada?

-Mucho. Después del año tan malo que tuvimos el año pasado hemos recargado las pilas y venimos con ganas. Se ha hecho un equipo competitivo con un entrenador que tiene las ideas claras. Empezamos de cero con mucha ilusión y con ganas de que ruede ya la pelota.

-Habla de que se ha creado un equipo competitivo. Este verano han llegado 16 nuevas caras al club.

-Ha sido un verano movidito. Es algo que te fastidia por los compañeros que se ha tenido que ir, porque son buenos futbolistas y buenas personas, pero esto es el fútbol. Soy el primero que ha pasado por esas situaciones. Duele despedir a compañeros como Jorge o Davo. Ahora hemos iniciado una nueva etapa con nuevos futbolistas. Son jugadores que han hecho las cosas bien en sus clubes y ahora nos toca formar un buen equipo, que es lo más complicado, y salir a competir a todos los campos.

-Comentaba la salida de dos nombres importantes. Jorge y Davo no siguen en el club.

-Es algo triste, porque tenía muy buena relación con ellos. Ya eran varias temporadas juntos en los que hemos vivido muchos momentos diferentes. Es una pena despedirte de jugadores así, no solo por su talento en el campo, si no por como son fuera.

-Este verano ha habido casos en los que compartía entrenamientos con jugadores que sabían que no iban a continuar. ¿Cómo se gestiona esa situación como capitán?

-En situaciones así se ve cuando los jugadores son profesionales de verdad, y casos como los de Trabanco o Iván Serrano lo demuestran. Nunca pusieron una mala cara. Son futbolistas capacitados para estar en el Avilés, pero por circunstancias han decidido que no continúen. Se está apostando por otro tipo de jugador, pero que se te cierre la puerta aquí no quiere decir que no se te abra en otro equipo. Son gente que lo ha hecho bien aquí, joven y con mucha proyección, y me imagino que en el futuro aquí tendrán las puertas abiertas.

-Lo que no cambia es que usted seguirá siendo un año más el capitán. Este año la competencia arriba promete ser atroz.

-Ya no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos, es bueno que haya competencia. Cueto y Santamaría son buenos futbolistas y es algo que yo también necesito. Este equipo necesita de los tres, el entrenador juega con dos puntos y vamos a jugar mucho. Quiero estar prepara para cuando me toque. Yo entreno para ser titular, no me quedaría en el equipo para resignarme a jugar la última media hora. Se que este año hay mucha competencia, pero el día que no piense así dejaré el fútbol. Por el momento estoy ilusionado como un niño. Cuando ves que se te acaba la carrera parece que te ilusionas más, quiero dar una alegría a la afición antes de retirarme.

-Parece que compartir ataque con Cueto y Santamaría le motiva especialmente.

-La verdad que sí. Estoy muy motivado y esa competencia hará que no me relaje y que esté más enchufado. Me veo tan capacitado como ellos para estar en el equipo y eso quiero demostrar cada domingo.

-El equipo ha dado un salto en defensa este verano, asignatura pendiente el año pasado.

-Hemos cambiado la defensa casi por completa, ahora queda ver cómo funciona. Sobre el papel son muy buenos futbolistas, que han hecho cosas importantes, y tenemos un entrenador que le gusta trabajar mucho ese aspecto. Ahora queda demostrarlo en el verde, pero pinta muy bien.

-¿Qué tal con Babin?

-Lo conocía de haber jugado contra él. Es un futbolista como la copa de un pinto. Viene motivado, ilusionado y bien físicamente, es un privilegio tener jugadores como él en plantilla.

-Este año, en las diferentes presentaciones, nadie quiere mencionar la palabra “ascenso”.

-En el fútbol no se puede ir por delante. Después de lo que pasó la pasada campaña hay que ir paso a paso, partido a partido, y formar un buen equipo. Tenemos que partir siempre desde la humildad, remangándose la camiseta en todos los campos. Vamos a sufrir, porque siempre hay partidos en los que se pasa mal, pero si arrancamos ganando el equipo empieza a coger confianza. Esta ciudad, después de todo lo malo que ha pasado, se merece una alegría y, viendo como está respondiendo la afición, queremos dársela, siempre con la mentalidad de ir partido a partido.

-A pesar de que la pasada campaña se estuvo bordeando el ascenso, la afición ha vuelto a responder. El Avilés supera los dos mil socios.

-Sorprende mucho. Se sigue creando un sentimiento y te das cuenta que, a pesar de los resultados, la gente cree en el proyecto y en el presidente, que se está dejando la vida. Es de admirar que la afición esté respondiendo así, ahora nos toca a nosotros darles alegrías dentro del campo.

-El año pasado costó mucho arrancar la temporada. ¿Cómo de importante es empezar el curso con una victoria?

-Es clave. Estamos viendo cosas del Coruxo, son un equipo con gente buena arriba y en el centro del campo. Nos va a costar, va a ser un partido duro, pero nosotros sabemos que encuentro tenemos que hacer. Si arriba estamos fino y atrás cerrado bien las puertas nos puede ir bien. Va a ser un duelo disputado. Es importante hacerse con la victoria, porque empiezas con tres puntos y te ves arriba. El año pasado arrancamos empatando muchos partidos, y eso nos acabó condenando. Incluso costó la salida de un gran entrenador, que hace dos temporadas hizo las cosas muy bien, como es Emilio Cañedo. Con él hicimos una gran pretemporada, jugando bien contra equipos superiores, pero en liga no supimos arrancar, y mira que probó cosas diferentes.

-Habla ahora de entrenadores. ¿Cómo está siendo su relación con Rozada?

-No le conocía personalmente, pero la verdad que la relación es muy buena. Es muy exigente. Cuando vino el curso pasado nos metió el chute de adrenalina que tiene él en el cuerpo. Es un tío que no da un balón por perdido, que nos exige lo que tú crees que no puedes dar, y gracias a él lo acabas consiguiendo. Trabaja muy bien sus equipos y lee muy bien los partidos, que eso es difícil. Lo está haciendo bien, tiene a todo el equipo enchufado y creo que este año, con él en el banquillo, vamos a tener muchas alegrías.

-El miércoles se disputa la final de Copa Federación. De ganarla pasaría a ser uno de los futbolistas del Avilés que más veces ha levantado el título.

-Estoy ilusionado con la final, poder levantar un trofeo siempre es bonito, y si es de aquí, de Asturias, mucho más. Vamos con el objetivo de ganarla. Además, jugamos en nuestro estadio, imagino que habrá un gran ambiente de fútbol y jugamos ante un Caudal que se ha reforzado muy bien. Va a costar, pero vamos a poner toda la carne en el asador para hacernos con la victoria. Entrar en la historia del club es lo de menos, pero me gusta llevarle la copa a mi hijo y seguir peleando por entrar en Copa del Rey.

-La pasada temporada anotó 15 goles. Mójese, ¿cuántos va a meter esta campaña?

-No te lo digo, que luego se gafa (dice entre risas). Lo más importante es que mis goles aporten puntos. Espero que me respeten las lesiones para que muchos partidos tanto yo como mis compañeros arriba metamos el máximo de goles posible, porque nos van a llegar más balones. Yo intentaré meter los máximos posibles, para que mentirte, pero lo importante es que el equipo gane el partido.

