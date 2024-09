Nicolás Varona sigue reinando en Asturias: gana el torneo del Club de Tenis de Oviedo

"Ganar los dos ITF de Asturias en menos de un mes es algo increíble. El primer día no me sentí cómodo jugando y me sentía muy cansado, pero día a día me he sentido más cómodo", aseguró Nico Varona, tras ganar ayer a Daniel Merida en la final de la Riesco Cup diputada ayer. Su triunfo en Oviedo se suma al logrado en el Dionisio Nespral de Gijón este mismo mes. Varona sigue reinando en Asturias.

Covadonga Coto, presidenta del Real Club Tenis de Oviedo y Jesús Riesco, patrocinador, con el ganador / R. C.

Nicolás Varona, ya es un nombre que quizás suene a los amantes de tenis, pues es uno de los jugadores españoles más jóvenes de la historia en conseguir su primer punto ATP. Con solo 14 años y 11 meses logró en Oviedo aquel hito. Desde entonces, se crearon muchas expectativas con él, algo que mentalmente superó al tenista, tal y como reconoció a LA NUEVA ESPAÑA. "Toda esa presión me llevó a autoexigirme mucho, y un día jugando me rompí el tendón de Aquiles. Fue muy duro mentalmente", aseguró Varona.

Daniel Mérida durante el torneo / R. C.

Aunque poco a poco ha vuelto, y ha tenido un muy buen mes de agosto. Comenzó su paso por Asturias en el ITF de Gijón (disputado entre el 12 y el 17), en el que se proclamó campeón perdiendo solo 2 sets en todo el torneo, uno de ellos en la final. En Oviedo, comenzó el pasado martes ante Curras Abasolo, a quien venció en 3 sets, y tras un torneo muy duro fue superando a Martí Pujolras, Alejandro García y Damas, hasta alcanzar la final.

Ayer se enfrentó en el último partido a Daniel Merida. Tras un partido marcado por un tie break en el primer set (7-6), Merida se derrumbó a nivel mental y físico. Varona aprovechó ese bajón e hizo un 6-0 para ganar el segundo set y proclamarse campeón del ITF de Oviedo, reuniendo así el trofeo del ITF de Oviedo y Gijón en menos de 30 días.

Suscríbete para seguir leyendo