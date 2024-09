El ciclista Pelayo Sánchez llega al límite en la Vuelta a España

Una gran vuelta es mal lugar para tratar de arreglar lo que se ha estropeado. Pelayo Sánchez, el único asturiano en el pelotón de la Vuelta a España, se cayó dos veces en la sexta etapa, justo cuando le acompañaban las fuerzas, cuando se veía con opciones de pelear por una etapa, y no ha podido superar las consecuencias de ese percance. Ayer, cuando vio que no estaba en condiciones ya en la primera subida a La Colladiella, no tuvo más remedio que bajarse de la bicicleta y abandonar la Vuelta a España justo cuando llegaba a casa. Un mal trago que no empaña en absoluto su brillante temporada, la primera con el Movistar, que se recordará entre los aficionados asturianos por la espectacular victoria que logró en el Giro de Italia.

Ya estaba cabizbajo Pelayo en la salida, con mala cara, ojeras y aún el recuerdo del calvario que sufrió el día anterior, en el final en Villablino, la etapa que él tenía señalada en rojo dentro del libro de ruta para intentar ganar. Pero cuando el cuerpo no responde poco queda por hacer. Llegó a Villablino muy retrasado, aún renqueante de la caída y algo enfermo. La dureza de la etapa de ayer no invitaba a ser optimista con su mejoría.

El ciclista, en Infiesto, en la salida, respondía con un "jodido" al "¿cómo estás?" de rigor: "Ayer (por la etapa del sábado) fatal, primero fue la caída y luego me puse algo malo", añadía a la explicación del calvario por el que estaba pasando. Tan mal se veía que no sabía ni si iba a estar en condiciones de echar una mano a su compañero Enric Mas, metido en la pelea por ganar la general de la Vuelta a España: "Tampoco hay fuerzas ni para trabajar, está la cosa...; estoy bastante mal, todos los días ahí entre los últimos".

La cabeza, las piernas, el dolor le decían una cosa, pero el corazón aún mantenía vivo un hilo de esperanza: "Vamos a intentar aguantar, para lo que queda en el convento...; pero bueno, hoy (por ayer), que estoy en casa, habrá que intentarlo", decía. También quería compartir la ilusión de sus compañeros de Movistar de apoyar a Mas: "La ambición del equipo es apoyar a Enric para ese maillot rojo". Hacerlo en carreteras bien conocidas por él, en una etapa que describió con precisión antes de la salida: "Es un terreno duro, con bajadas bastante malas, además anoche llovió (la noche del sábado), así que hay que llevar cuidado, a partir de ahí cada uno con las fuerzas que tenga".

Pero a él ya no le quedaban ningunas, se quedaron en la bajada de la sexta etapa en la que se fue a cazar a O’Connor, desde entonces líder de la Vuelta a España, cuando se fue al suelo primero una vez y luego otra. A sus 24 años, el de Tellego (Ribera de Arriba), que cambió este año el Burgos-BH por el único equipo español de World Tour, el Movistar, ha vivido la gloria de ganar una etapa en una grande como el Giro y ahora el mal trago de tener que bajarse de la bici en casa, cuando quería dar otra alegría a una afición que le aplaude igual.

