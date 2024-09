Una fiesta en el infierno: así vivieron los aficionados la subida al Cuitu Negru en la Vuelta Ciclista a España

Nunca en un lugar tan inhóspito, en el que para desplazarse sufrían tanto los corredores como los aficionados, ha habido tantas sonrisas y tan buen rollo. Asturianía, mucha, con la sidra corriendo a esgaya y con el sonido de la gaita amenizando la tarde, pero también otras influencias que hacen del ciclismo un deporte singular. Ahí estaba Marby López, de La Virginia (Colombia), con una enorme bandera de su país firmada por un montón de ciclistas.

Siempre están los colombianos cuando las cuestas se empinan. Marby, además, le puso buen humor al lugar por el que iban a pasar un grupo de jóvenes deportistas al límite de sus fuerzas. "Estamos aquí narrándoles la etapa en las duras rampas del Cuitu Negru...", gritaba al resto de aficionados en una suerte de ensayo general para cuando llegaran los protagonistas. Él era de todos. Hasta de los que no estaban, como David de la Cruz o Juan Ayuso. Lo más difícil con Marby era escucharlo hablar en serio: "Sí, sí, vengo a España por la Vuelta... y por la nacionalidad", respondía ante la pregunta de si su visita a Asturias era a propósito para seguir la carrera.

Andar por esas cuestas, de un aficionado a otro, costaba un mundo y convenía no bajar más metros de la cuenta, que luego había que volver y los desniveles cuando pasan del 20% son impensables en bicicleta y muy duros a pie. Cerca de Marby estaba la otra cara de la moneda, Luismi Dos Santos Calvo, de Riosa, con su gaita. "El guaje lleva el tambor, pero no se dónde está, me gusta todo el deporte, el de verdad, el ciclismo, la montaña..., el fútbol no", sentenciaba. Dos Santos estaba encantado con lo que estaba viviendo: "Está siendo un día espectacular, lo estoy disfrutando mucho". Se equivocó, eso sí, con el pronóstico: daba ganador a Roglic, como muchos.

Muchos fueron también los aficionados al esquí que se acercaron hasta un lugar que conocen bien en invierno para ver cómo se aprovecha el terreno para otro deporte tan diferente como el ciclismo. Es el caso del grupo de amigos de Pola de Lena en el que se encontraba Pelayo Álvarez: "Llevamos todo el día aquí, solemos venir a esquiar, es más sencillo ir para abajo como solemos hacer nosotros", bromeaba.

Por supuesto, entre todos estos aficionados destacan los locos del ciclismo, como un grupo de Villabalter, una localidad perteneciente al municipio de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, que tienen un club. O varios. Estaban unos que pertenecían al "Haga lo que Haga", otros al "Pedalbike" y hasta uno que era del "Btt Los Pajarracos". Lo que todos ellos comparten es la pasión por el ciclismo. "Es una machada subir este puerto", coincidían. También ellos esperaban ver cruzar la línea de meta en primera posición a Primoz Roglic y también ellos se equivocaron.

La fiesta de la Vuelta es también una fiesta para el deporte asturiano. Ahí, en la salida, en la llegada y en todas partes estaba Samuel Sánchez, campeón olímpico de ciclismo y uno de los grandes de este deporte. En la salida, en Infiesto, se le vio compartiendo confidencias con otro popular deportista, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javi Hernanz, que tampoco se quiso perder la salida en Infiesto.

Hasta la estación de esquí se fue otro piragüista, Walter Bouzán, que asegura que le gusta "todo el deporte y esto es una oportunidad". El de Ribadesella estará también mañana en la meta de Lagos de Covadonga, más cerca de casa, pero también quiso acercarse hasta el Cuitu Negru. Lo hizo acompañado de su hijo Nacho y de su amigo Juan Carlos Martínez. Todos vieron el rostro de sufrimiento agónico de los que cruzaron la meta. Y seguro que el de Pablo Castrillo, el ganador, se parecía bastante al suyo en las muchas ocasiones en que ha cruzado en primera posición el puente de llegada en el Descenso del Sella.

Suscríbete para seguir leyendo