Ana Almarza, futbolista del Avilés Femenino: "Tenemos jugadoras que aportan mucho, eso nos hará apuntar alto"

Ana Almarza (Alcalá de Henares, 2003) habla con la misma velocidad con la que juega al fútbol. Eléctrica, cuando tiene la pelota en los pies no duda y encara a su par, para marcharse con su rapidez. Sentada, para responder las preguntas, su actitud es la misma. La madrileña, una de las caras nuevas del nuevo Avilés, está brillando con luz propia durante la pretemporada y ya se prepara para tratar de replicar ese rendimiento a partir de este fin de semana, cuando las blanquiazules debutan en Segunda Federación.

–¿Qué le llamó para unirse al Avilés?

–Lo que más me llamó la atención fue la confianza que me transmitió el club. Están apostando mucho por el femenino. Además, hay un ambiente muy familiar.

–¿Antes del interés blanquiazul ya había oído del club?

–Sí, sabía que era un club que estaba empezando a invertir en el fútbol femenino y que poco a poco estaba creciendo. Conocía que estaban apostando fuerte.

–Ya lleva unas semanas por la ciudad.

–Estoy muy contenta. Creo que me estoy adaptando bien a la ciudad, al equipo y a lo que pide el entrenador. No me puedo quejar.

–¿Cómo están siendo los primeros días con Pedro Arboleya?

–Me gusta mucho como entrenador, tanto por como transmite sus ideas como por su idea de juego. Me estoy sintiendo muy cómoda, tanto con él como con mis compañeros

–En unos días arranca la liga. ¿Hay ganas?

–Estoy muy motivada. Personalmente me gusta mucho competir y creo que tenemos un equipo que puede hacer las cosas bien y aspirar alto. Eso sí, hay que ir con los pies en el suelo y trabajando bien todos los días

–¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Avilés?

–Creo que debemos aspirar a lo más alto. Personalmente creo que tenemos equipo para estar arriba, somos una plantilla ambiciosa. Creo que tenemos jugadores que pueden aportar mucho, eso nos hará apuntar alto.

–¿A nivel personal qué espera de su año?

–Quiero aportar lo máximo posible al equipo. No me pongo una cifra ni de goles ni de asistencias, me centro en seguir trabajando para ayudar al equipo a crecer.

–¿Cómo empezó en el fútbol?

En el equipo de mi pueblo, jugando con chicos. Cuando la categoría se dividió entre masculino y femenino entré en el Rayo Vallecano y ahí estuvo jugando hasta llegar al primer equipo, cuando decidí salir.

–¿Por qué?

–Creo que había cerrado una etapa. Cuando se presentó la oportunidad del Racing pensé que era el momento para buscar nuevos objetivos.

–Ya son dos años fuera de su casa.

–Me gusta estar fuera de casa y probar cosas nuevas. No es algo que me de miedo. Avilés me está sorprendiendo mucho, no me esperaba la ciudad así. Tiene su encanto, quiero seguir descubriéndola.

Suscríbete para seguir leyendo