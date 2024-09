El análisis del exciclista Cima sobre la etapa de los lagos de Covadonga de la Vuelta a España: el espectáculo está asegurado y no valen excusas

Los lagos de Covadonga siempre inspiraron temor a los ciclistas, desde que se subieron por primera vez en 1983, con triunfo de Marino Lejarreta, que llevó a tener una crisis al gran Bernard Hinault, incapaz de responder en esas rampas tan duras, la que más La Huesera. En los Lagos hubo grandes gestas, pero también sonoros desfallecimientos. En esta ocasión, en la etapa de hoy, tras la jornada de descanso después de subir al Cuitu Negru, ese pánico es más real que nunca. Muchos ciclistas no asumen bien el parón de la competición y tener al día siguiente una etapa tan dura y un final tan complicada les pone en peligro.

De ahí que los ciclistas que se juegan algo en la general salieran ayer en bicicleta. Unos bajo la lluvia y otros rodando en bicicleta estática. Aun así, nadie está seguro hasta que se enfrenta a esos 12,5 kilómetros que llevan hasta el Lago Enol con rampas superiores al 17% y una pendiente media del 6,9%. Eso sin contar que después de una Vuelta abrasadora de calor ahora se afrontan lluvia y una temperatura que es la mitad de la que tuvieron en la salida en Lisboa.

Tanto es así que muchos de los aspirantes de la general dirán "virgencita, virgencita, que me quede como estoy" por miedo a perder lo ganado. Otros, sin embargo, tendrán intención de atacar, especialmente Roglic, que falló en Cuitu Negru –bendito fallo en un día malo estar delante con Mas–, donde esperaba hacerse con el liderato de O’Connor. También Enric Mas buscara brillar para acabar en el podio final y lo mismo Mikel Landa, que también quiere subirse al cajón de la Castellana. Pero no todos caben y hoy tienen que intentar asegurarse una plaza y para ello tendrán que ofrecer un gran rendimiento. En los Lagos los favoritos no pueden fallar. Nairo Quintana, que ganó allí en 2016, tras caerse y remontar para después ganar también la Vuelta, será una buena ayuda para Enric Mas.

También hay que tener en cuenta que esta etapa, para los tiempos actuales, es larga, con 181 kilómetros desde la salida de Luanco. Los ciclistas tendrán que pasar todos los repechones de la costa hasta llegar a Colunga y enfrentarse al temible Fitu para después del descenso rodar por un terreno relativamente llano hasta llegar a Viego y afrontar una dura subida como es la de Collada Llomena. Un buen lugar para afilar los cuchillos.

Lo único es que desde San Juan de Beleño hasta Covadonga aún les quedarán 38 kilómetros llanos para afrontar la terrible subida a los Lagos, donde ya todos tendrán que quitarse las máscaras para saber quién puede ganar y tomar tiempo. La de hoy puede ser la gran batalla de la Vuelta porque el terreno es bueno para una escapada desde la salida que pueda triunfar si lo permiten los grandes. Veremos las ambiciones de cada grupo, pero muchos aquí se juegan La Vuelta y el podio final. Así que el espectáculo está asegurado.

NO VALEN EXCUSAS

A seis días de que la Vuelta acabe con una contrarreloj en Madrid ya no valen las excusas, como cuando en la salida en Lisboa muchos decían aquello de que «falta toda la Vuelta». La subida a los Lagos es de las que no pueden dejar pasar los que quieran ganarla. Después les quedará el Picón Blanco, pero ya se sabe que en la última oportunidad no pasan tantas cosas por las circunstancias y por la unión de los rivales, que muchas veces vale más que los méritos o los resultados. Pero también es cierto que hoy en Los Lagos hará falta un escalador fuerte que arranque casi desde abajo y diga «hasta luego», que es como decir «hasta la cumbre». Ejemplos como el de Lucho Herrera, entre otros, de momento en esta Vuelta no hay ninguno. Lo mejor fue ver la escapada triunfal de O’Connor para ponerse líder o la exhibición de Roglic en Los Ancares. Ahora hay mucha igualdad y se depende de un minuto de inspiración para escaparse o ganar.

Suscríbete para seguir leyendo